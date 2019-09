Temačna stran priljubljene pesmi iz Prijateljev #video

TV-serija Prijatelji je generacijam gledalcev v spomin za vedno vtisnila uvodno pesem I'll Be There For You skupine The Rembrandts.

Zdaj pa se je youtuber Chase Holfelder odločil, da poskočno uspešnico predela v svoji rubriki Major tu Minor (iz dura v mol). "Prijatelje umikajo z Netflixa, kar je grozna novica, zato sem se odločil, da posnamem žalostno priredbo uvodne pesmi v molovi lestvici," je pojasnil Holfelder.

Nepomembno? Zelo verjetno. A zamisel je ne glede na to odlična, priredba pa - še kar neverjetna. Veseli izvirnik je namreč v Holfelderjevi priredbi postal silovita, na trenutke kar depresivna balada - verz So no one told you life was gonna be this way (Nihče ti torej ni povedal, da bo tvoje življenje takšno) nenadoma dobi popolnoma novo dimenzijo.

Prisluhnite:

