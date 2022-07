Tako se bo po novem imenovala slavna skupina Prljavo kazalište

Novo ime skupine so razkrili v sklopu napovedi za splitski festival Fusion, kjer naj bi najprej nastopili kot Prljavo kazalište, a je zdaj na njihovi uradni spletni strani zapisano ime Houra Grupa. V napovedi je omenjena biografija nekdanje legendarne skupine.

Prepovedali uporabo imena Prljavo kazalište

Organizator koncerta v Zadru, kjer je skupina kljub sodni prepovedi uporabe imena nameravala nastopiti 30. julija, je pojasnil: "Volk dlako menja, narave nikoli. Mogoče se skupina ne bo imenovala Prljavo kazalište, Prljavci ali podobno, a hitov jim ne more vzeti nihče. Vse, razen imena, ostaja isto."

V začetku julija so izdali začasni sodni ukrep, s katerim so Houru in Bodalcu prepovedali uporabo imena Prljavo kazalište. Če začasnega ukrepa ne bosta upoštevala, je sodišče določilo tudi denarno kazen v višini 30 tisoč kun za Houra in deset tisoč kun za Bodalca.

Skupina je razpadla v začetku maja

Skupina Prljavo kazalište je bila ustanovljena leta 1977 v Zagrebu, ime je dobila po epizodi kultnega stripa Alana Forda. Razpadli so v začetku maja, usodni so bili prepiri med člani. Znašli so se namreč sredi sporov glede pravic, vezanih na ime skupine.

Člani skupine naj bi imeli različne vizije in želje za prihodnost, vse bolj se je tudi govorilo, da so se preprosto naveličali drug drugega.

Skupina je dolga leta polnila arene in stadione, a zdaj ne govorijo drug z drugim. Tihomir Fileš in Jasenko Houra, ki je skupino zasnoval, se ne pogovarjata, vse dogovore prepuščata svojim odvetnikom.

