Stoječe ovacije in osupla žirija: Zvezde so izbrane, naj zmaga najboljši #video

Dobili smo še zadnje štiri četrtfinaliste.

Po treh napetih studijskih oddajah šova Nova zvezda Slovenije, ko se je 24 na avdicijah izbranih tekmovalcev predstavilo žiriji v polni zasedbi in občinstvu, smo dobili še zadnji paket četrtfinalistov. Stroga žirija je nabor kandidatov prepolovila, zdaj se v boj za največjo pevsko zvezdo podaja 12 slave željnih pevk in pevcev.

A peti pred dvorano, polno občinstva, in pred vsemi petimi žiranti, ki budno bdijo nad vsako potezo in zapetim tonom, zagotovo ni lahko. Sploh mlajše tekmovalce, ki še nimajo še pevske kilometrine, je zdelala trema, kar se jim je poznalo v tresočih se glasovih.

Takšna sta bila Lan in Tisa, ki jima je žirija, čeprav nista dobila dovolj glasov za uvrstitev naprej, spodbudno svetovala, naj nikar ne obupata in naj pridno vadita ter pojeta. Kajti še tako dober talent včasih potrebuje nekaj časa, da se v celoti razbohoti.

Sta pa na velikem odru povsem zasijala Tina in Maki ter z močno odrsko prezenco osupnila ne le žirijo, temveč tudi občinstvo. Maki je požel stoječe ovacije in od vedno strogega Gorana Lisice - Foxa prejel tudi čisto pravi kompliment. Rekel mu je: "Mislim, da je lahko Joksimović v skrbeh. Komad sem že velikokrat slišal v njegovi izvedbi, ampak ti si bil boljši."

Tini pa je Tomaž rekel, da je prava zvezda in da bi lahko šli z njo kar naravnost v finale.

Tisti, ki sta zgrešili z izborom skladbe, sta bili Tinkara in Adrijana. Obe imata sicer krasen glas in znata dobro peti, jima je iskreno povedala žirija, a predvsem Tinkaro je zdelal predivji oziroma prezahteven komad za njen stil in glas. "Energija ni prišla do mene. Imela sem občutek, kot da s to skladbo nista za skupaj," ji je rekla Nuška, Tomaž pa ji je očital, da pri tako divjem komadu ne more samo statično peti in stati na odru, da bi se morala znoreti.

Adrijana je sicer odpela dobro in nastopila suvereno ter žirantko Natalijo celo pripravila do plesanja v stolu, a Tomaž je ostal strog: "To je bil varen komad, ljubko, lepo, jaz pa bi rad, da me osupne." Je pa bil navdušen nad njenim drugačnim videzom in je rekel, da jo z veseljem povabi v svojo modno agencijo.

V tretji oddaji velikega odra smo videli tudi Urbana, ki ponosno razglaša, da je istospolno usmerjen, tuje skladbe pa prevede v slovenščino in se nato predstavi s slovensko priredbo. Nič drugače ni bilo tokrat. Z igrivo skladbo je Tomaža in Natalijo pripravil do plesa. Ni pa bil edini, ki je navdušil z drugačnostjo.

Edinstven vokal in posebna energija sta odliki Elizabete Lebar, ki je več kot prepričala.

A le štirim je uspelo, da so si pripeli mesto v četrtfinalu. To so bili Tina, Maki, Elizabeta in Urban. S tem so se pridružili že osmim v prvi in drugi studijski oddaji izbranim tekmovalcem.

Pevski šov Nova zvezda Slovenije lahko ob sobotah ob 21.15 spremljate na Planet TV! Sledi pa ji komentatorska oddaja z Jasno Kuljaj, Oriano Girotto in Katayo.