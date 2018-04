Smeh in solze za prve štiri četrtfinaliste #video

Nova zvezda Slovenije

"Že vzdušje je neverjetno, da o kandidatih ne govorimo," so se strinjali žiranti oddaje Nova zvezda Slovenije, ki je danes zažarela na največjem odru slovenskih televizij. Med osmimi nastopajočimi sta najmanj točk dobila Blaž in Luka. Predvsem zadnji je veliko obetal, a ga je glas pustil na cedilu. Da je konkurenca močna, se je pokazalo že s tem, ko je bilo kar pet tekmovalcev po prvem glasovanju izenačenih, nato pa je vsak od žirantov podelil eno zvezdico in s tem eno točko svojemu najljubšemu kandidatu tistega večera.

"Odločala sem se med tremi, a na koncu je prevladovalo to, koga si želim poslušati na dolgi rok," je povedala Nuška, ki je zvezdico podelila Urbanu. Gorana Lisico - Foxa je najbolj prepričala Tatjana. "Kombinacija petja, nastopa in videza je bila usodna," pa je svojo zvezdico Viviani pokomentiral Uroš Smolej. Največ točk ta večer je dobila Kaja, ki je osvojila tako Natalijo Verboten kot Tomaža Miheliča. Poglejte si nastope tistih, ki so si izborili mesto v četrtfinalni oddaji.

Kaja Rušnov

Urban Vidmar

Tatjana Mihej

Viviana Kukar

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.00 na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.