Vrtoglavi zneski nastopajočih na decembrskih zabavah #video

Danes ponoči se s prihodom prvega od treh dobrih mož začenja tudi sezona prazničnega obdarovanja. In če Miklavž velja za najbolj skromnega med njimi, so vse prej kot skromne številke, ki se v ozadju vrtijo za decembrsko okrasitev in koncerte v večjim mestih po državi.

Deset tisoč evrov naj bi v Ljubljani za silvestrski nastop pred okoli 50 tisoč ljudmi, zaslužil slovenski pevec Luka Basi, ki sicer najraje prepeva hrvaške uspešnice.

Pa tudi sicer med večjimi slovenskimi mesti do 31. decembra poteka prava borba za to, kdo bo na najdaljšo noč v letu privabil več obiskovalcev. Za 30 tisočakov lahko na oder dobite Tonyja Cetinskega in Gibonnija, za še pet tisoč evrov manj pa Jeleno Rozgo.

"Meni je bilo vedno fascinantno, da hrvaški izvajalec v Sloveniji dobi veliko višji honorar kot hrvaški izvajalec za silvestrovo na Hrvaškem, kar se mi mogoče ne zdi fer," pove Kaly Kolonič iz agencije Ekskluzivno.

Slovenski glasbeniki skrivajo honorarje

Če hrvaški glasbeniki svojih novoletnih honorarjev načeloma ne skrivajo, pa so slovenski bolj skrivnostni. Luka Basi je ob prižigu luči nastopil v Velenju. S tamkajšnje občine so nam sporočili, da so za njegov nastop namenili nekaj manj kot 5.500 evrov.

Luka Basi bo stopil tudi na oder največjega silvestrovanja na prostem v Sloveniji, Ljubljana naj bi za njegov nastop neuradno plačala krepko čez 10.000 evrov. Toliko kolikor bo stal njegov nastop bo stalo celotno silvestrovanje na Bledu in v Kopru.

V prekmurski prestolnici bodo skromni

Večina večjih mest bo za decembrsko praznično dogajanje sicer namenila med 100 in 150 tisoč evrov, precej manj bodo porabili v prekmurski prestolnici. "Za cel praznični december so stroški 19.000 tisoč in za silvestrovanje 17.000 evrov," pojasnjuje Brigita Perhavec iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota:

Kljub precej manjši vsoti Murska Sobota tudi letos vabi s pravljično deželo, drsališčem in pestrim programom. "Koncerti vsak petek in soboto zvečer ob drsališču, božični sejem, ki je od 20. do 22. tisti vikend se dogaja, tako za otroke in odrasle, tudi prihod Dedka Mraza je takrat," našteva Perhavceva.

Ljubljana bo odštela največ denarja

Največ denarja za praznično dogajanje se bo tudi letos porabilo v Ljubljani. 220.000 evrov za praznično okrasitev, 113.000 evrov za program. Kljub tem visokim zneskom pa lahko glasbeniki o honorarjih, ki so jih dobivali pred leti, le sanjajo.

"Ko si se pogovarjal za ceno nastopa na silvestrovo je bila ta dostikrat dvakrat višja, če ne trikrat. Popularni, zelo popularni izvajalci so dosegali tudi do tri do štirikrat višje cene. Zdaj je to utopija," še sklene Koloničeva.

Od utopije do resničnosti - ne glede na minus, ki se nam obeta v najdaljši noči v letu, nekaj je zagotovo. Če boste leto 2020 dočakali na Kongresnem trgu vas bo tam grel vsaj dalmatinski melos.