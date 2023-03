"Spopad" balkanskih zvezdnic: Lepa Brena proti Senidah

Kaj se zgodi, ko svoje glasbene opuse soočita slovenska diva balkanskega trapa Senidah in ena najslavnejših pevk z območja nekdanje Jugoslavije Lepa Brena? To bo jasno 2. junija, ko bosta na beograjski trdnjavi Kalemegdan stopili vsaka na svoj oder.

"To bo nekaj edinstvenega, nevsakdanjega, novega in neobičajnega. Ne le za naju kot pevki, temveč za celotno produkcijo," je Lepa Brena povedala ob predstavitvi glasbenega dogodka Red Bull SoundClash.

Foto: Predrag Vučković / Red Bull Content Pool

Koncertno prizorišče Red Bullovega glasbenega spopada bosta sestavljala dva odra, spojena z mostom, vsaka od glasbenic bo imela svojega, koncert pa bo razdeljen na več delov.

V prvem delu bosta peli svoje pesmi, v drugem bo vsaka pela pesmi svoje "nasprotnice", na koncu pa bosta zapeli tudi skupaj. Na koncertu bo aktivno vlogo imelo tudi občinstvo, saj bodo s svojim aplavzom določili zmagovalko glasbenega dvoboja.

Foto: Predrag Vučković / Red Bull Content Pool

Ob predstavitvi dogodka sta obe poudarili, da se kot glasbeni kolegici izjemno spoštujeta in da je to sijajna priložnost, da svoje moči združita dve "izvirni in avtentični umetnici", Senidah pa je dodala, da bo ta koncert "nova stopnička" zanjo in za njeno kariero.

Oglejte si še: