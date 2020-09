Slovita sopranistka Ana Netrebko hospitalizirana po okužbi s koronavirusom

Slavna sopranistka Ana Netrebko je na Instagramu zapisala: "Že pet dni sem v bolnišnici s pljučnico in kmalu bom bolje." Dodala je, da je bila v bolnišnico sprejeta pravočasno, da ji zagotavljajo vso pomoč in da bo še vse dobro. Pevkin menedžer Maxim Berin pa je za New York Times povedal, da se je slabo počutila od 9. septembra, a da je že bolje.

Pevka je tudi sporočila, da je pri njenem možu, tenoristu Jusifu Ejvazovu, testiranje pokazalo prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu, kar pomeni, da je že prebolel okužbo, piše STA.

Avgusta sta z možem nastopila v Ljubljani. Foto: Mediaspeed

Ana Netrebko je 6. in 8. septembra nastopila v Verdijevi operi Don Carlos, s katero so znova odprli gledališče po zaustavitvi javnega življenja zaradi pandemije. V Bolšoj teatru so bili primorani odpovedati predstavo, napovedano za 10. september, saj so tudi pri ruskem basistu Ildarju Abdrazakovu odkrili okužbo z novim koronavirusom.

Ana Netrebko in Ejvazov sta avgusta s Slovenskimi filharmoniki nastopila na Kongresnem trgu v okviru 68. Ljubljana festivala, še dodaja STA.

