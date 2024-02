Slovenski pevec, ki ga hvali tudi Tony Cetinski, izdal svoj prvenec #foto #video

Akademsko izobraženi pevec in po poklicu tudi zobozdravnik Gregor Ravnik, je izdal svoj albumski prvenec z naslovom Med nama, ki ga je predstavil v obliki intimnega koncerta in prvič v živo zapel tudi novo, s slovenskim besedilom osveženo pesem Ti si znala, ki jo je pred več kot desetletjem izdal popularni hrvaški pevec Tony Cetinski. "Gre nekako za nit mojega dosedanjega ustvarjanja. Skladba Med nama je tudi prva skladba, s katero sem se sploh predstavil v svetu zabavne glasbe na MMS. In potem se je moja pot nekako začela. Vse do sedaj, ko smo izdali album, za kar sem vesel,” je za Siol.net povedal pevec.

S pesmijo Med nama, za katero je pevec povedal, da so jo z avtorjem Miro Buljanom na novo preoblekli in ji "dali novo življenje", je Gregor Ravnik napovedal svoj albumski prvenec, na katerega je uvrstil deset pesmi, med njimi tudi nekaj čisto svežih in še neizdanih. Na albumu je tudi pesem Torek, s katero je Ravnik lani zmagal na Melodijah morja in sonca (MMS) ter še nekatere druge že izdane: Še ko te ni, te imam, Zdaj je čas, Ti si ...

Kdo vse se je udeležil predstavitve albuma, si oglejte v spodnji galeriji (avtor: Boštjan Jamšek):

1 / 21 2 / 21 Gregor Ravnik, radijski urednik in poznavalalec slovenske glasbene scene Dragan Bulič 3 / 21 4 / 21 pevka Alenka Husič (Bepop, Sopranos) 5 / 21 6 / 21 radijski urednik Dragan Bulič, pevec in radijec Ivan Hudnik 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

"Med nama je album, ki je nastajal že nekaj let, na njem so skladbe, ki sem jih že predstavljal na slovenskih glasbenih festivalih, in pa seveda nove, sveže pesmi. Nekaj starih pesmi smo tudi preoblekli v nove aranžmaje, jim dali svežo preobleko,” je na predstavitvi svojega albumskega prvenca za Siol.net povedal Gregor Ravnik.

“Tako da gre nekako za nit mojega dosedanjega ustvarjanja. Skladba Med nama je tudi prva skladba, s katero sem se sploh predstavil v svetu zabavne glasbe na MMS. In potem se je moja pot nekako začela. Vse do sedaj, ko smo izdali album, za kar sem vesel,” je še za Siol.net povedal pevec.

Ravnik je dodal, da je Miro Buljan, s katerim so sodelovali, odličen producent, v ožji ekipi pa sodeluje še z Markom Hrvatinom in Mitjem Bobičem. “Marko je Mira nekako našel in ga povprašal za sodelovanje. Njegov zvok in produkcija sta tisto, kar smo si na tem albumu želeli, in sem vesel, da je bil tudi Miro pripravljen na sodelovanje ter da mu je všeč to, kar delamo,” je dodal Ravnik.

Zasedba, ki bo Ravnika spremljala na koncertih: Anže Langus Petrović - Dagi, Monika Avsenik, Mitja Bobič, Gregor Ravnik, Marko Hrvatin, Jure Rozman (od leve proti desni) Foto: Boštjan Jamšek

“Skupaj smo sodelovali že pri pesmi Torek in tudi sedaj pri ustvarjanju albuma,” je povedal Ravnik in poudaril, da si je Buljan želel, da pesem Ti si znala, ki jo je pred leti pel Tony Cetinski, preoblečejo v nov aranžma in v novo preobleko, Ravnik pa je povedal, da je bila njegova ekipa absolutno za to idejo.

Pesem Ti si znala je slišal tudi hrvaški pevec Tony Cetinski, ki je nad Ravnikovo izvedbo navdušen. Foto: Agencija Ekskluzivno

"V veliko čast mi je, da sem lahko na svoj način interpretiral tako lepo pesem in ji dal novo svežino. Upam, da jo bodo tudi poslušalci začutili v takšni meri, kot sem jo jaz. Veselim se tudi izida svojega prvega albuma, ki bo zaokrožil moje dosedanje ustvarjanje z novimi melodijami, med njimi tudi pesem Ti si znala," je še pred izidom svojega prvega albuma povedal Ravnik.

Kaj je o Ravniku in pesmi, ki jo je nekoč zapel tudi sam, povedal Cetinski?

Pesem Ti si znala je slišal tudi hrvaški pevec Tony Cetinski, ki je nad Ravnikovo izvedbo navdušen: "Zelo kul! Všeč sta mi aranžma in petje. Gregor ima lep in karakteren vokal. Vsa čast. Čestitam mu in mu želim veliko sreče v njegovi karieri."

Videospot pesmi Ti si znala si lahko ogledate spodaj:

Skladba Ti si znala govori o ljubezni, ki je resnična in pristna ter po kateri se hrepeni vsak trenutek. Za vizualno podobo ljubezenske skladbe je poskrbel režiser Perica Rai, ki je ustvaril že Gregorjev spot za zmagovalno pesem Torek, s katero je na MMS Gregor navdušil tako žirijo kot občinstvo.

Zobozdravnik in akademsko izobraženi pevec

31-letni Gregor Ravnik, ki velja za "najboljšega zobozdravnika med pevci in najboljšega pevca med zobozdravniki", je zaključil študij dentalne medicine in študij solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svoje glasbeno šolanje je začel z igranjem klavirja in petjem v Glasbeni šoli v Kopru. Prejel je številne nagrade in najvišja mesta na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanji. Sodeloval je kot solist v številnih operah in koncertih na različnih odrih, tako v Sloveniji kot v tujini. Leta 2019 je debitiral tudi na odru SNG Opera in balet Ljubljana, lani pa je postal zmagovalec MMS s pesmijo Torek.

Bolje se organizira, če ima več dela in obveznosti

"Sem tak človek, da imam vedno čas za prosti čas (smeh, op. a.). Veliko časa preživljam s prijatelji, tudi zase si zagotovo vzamem čas. Vsako leto si vzamem tudi teden ali pa dva za kakšno potovanje. Rad potujem v oddaljene kraje, z letalom se na primer odpravim v kakšno azijsko državo in tam odkrivam nove svetove in kulture. Potem se vrneš še bolj napolnjen in z večjim zagonom za delo. Za prosti čas je vedno čas, samo vzeti si ga moraš. Nisem človek, ki bi rekel, da nimam časa za karkoli. Ta se vedno najde, vedno je dovolj časa v dnevu, samo če si ga dobro razporediš," je lani v intervjuju za Siol.net povedal Ravnik.

Povedal je tudi, da je sam taka oseba, ki se bolje organizira in ureja svoje obveznosti, če vidi, da ima več dela in obveznosti. "Potem tudi uspešneje naredim stvari tako na ustvarjalnem področju kot na medicini," je za Siol.net še povedal vedno bolj priljubljeni pevec.