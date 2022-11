Slovenska pevka navdušila v Sarajevu

Priljubljena slovenska pevka Alya se vse bolj uveljavlja tudi zunaj meja Slovenije. V zadnjih letih je vse bolj aktivna v Dalmaciji, kjer nastopa na festivalih, njene skladbe pa predvajajo tudi dalmatinske radijske postaje. Pred kratkim se je mudila v Sarajevu, kjer je gostovala na najbolj gledani komercialni televiziji v Bosni in Hercegovini, Hayat TV.

Foto: osebni arhiv

Tam je s kitaristom Matevžem Špeglom Štaherjem in tolkalcem Luko Jošovcem uprizorila akustični koncert, na katerem je zapela svoje festivalske hite v hrvaškem jeziku in tudi nekaj bosanskih uspešnic. "Ko sem v tujini, v znak spoštovanja vedno rada odpojem kakšno njihovo pesem. Tako sem med drugim izbrala Lejlo, ki jo sicer izvaja Hari Mata Hari, in skladbo Kad zamirišu jorgovani od priljubljenega Dina Merlina," je povedala Alya.

Foto: osebni arhiv

Tudi sicer je bila Alya več kot navdušena nad sprejemom ter gostoljubjem domačinov. "Atmosfera je bila fantastična, Bosanci so strašno gostoljubni in prijazni ljudje. Seveda sem preizkusila tudi njihovo vrhunsko baklavo in čaje, nekaj pa sem tudi pospravila v kovček in odnesla domov domačim. Bosanci so bili nad nastopom navdušeni, zato jo bom verjetno spet zelo kmalu mahnila na jug," je še povedala pevka, ki za konec leta pripravlja presenečenje – božično izvedbo ene svojih največjih uspešnic.

Oglejte si še: