Skladba slovenske skupine v eni od najuspešnejših videoiger vseh časov

Snovalci videoigre Call of Duty so skladbo z naslovom Danny Boy, ki jo v priredbi izvaja slovenska skupina Happy Ol' McWeasel, pred dnevi umestili v igro Call of Duty: Modern Warfare II Warzone 2.0 in Warzone mobile. Njihova skladba bo tako del ene najuspešnejših videoiger vseh časov, ki jo igra več milijonov igralcev z vsega sveta.

Mariborčani so svojo različico irske narodne pesmi Danny Boy predstavili na albumu No Offence leta 2012. Ni pa prvič, da so omenjeno skladbo uporabili v zabavni industriji. Uporabljena je bila že v televizijski seriji Norci z Robinom Williamsom v glavni vlogi.

Pred kratkim so praznovali 16-letnico delovanja

Happy Ol' McWeasel so sicer letos 17. marca praznovali 16-letnico delovanja in ob tem mejniku izdali nov album Such is Life. Od takrat so nastopili že v številnih večjih slovenskih mestih, prihodnji teden pa odhajajo v Nemčijo.

Skupino, ki je nastala leta 2007, danes sestavljajo pevec in kitarist Gregor Jančič, harmonikar Primož Zajšek, kitarist Aleš Pišotek, violinist Martin Bezjak, baskitarist Matej Kosmačin, bobnar Aleš Voglar in bendžoist Matjaž Piavec.

Preberite tudi: