Severino v Stožicah premagala čustva #video

V sklopu turneje The Magic Tour je hrvaška pevka Severina – po Splitu, Beogradu in Zagrebu – včeraj razvnela še ljubljansko Areno Stožice. Na koncertnem spektaklu, ki je trajal dve uri in pol, so obiskovalci uživali v njenih tako starih kot novih hitih, dogajanje pa je 47-letna Dalmatinka popestrila s plesnimi točkami in bogato kostumografijo. Občinstvo je večkrat nagovorila tudi v slovenščini.

Severina je svoj magični šov na zdaj že 5. koncertni turneji odprla s pesmijo Otrove, ki jo je dve leti nazaj izdala v skupnem sodelovanju z bosanskim izvajalcem Jalo Bratom. Po precej sramežljivem sprejemu občinstva je pevki s svojim nasmeškom in razposajenostjo do konca večera uspelo na noge spraviti še tiste najbolj "okorne".

"Jaz sem vaša, vi ste moji"

Uvodni del koncerta je bil ob spremljavi njenega benda v znamenju novejših pesmi, kot so Losha, Uno Momento, Brad Pitt in Generale, ob katerih je najbolj prepevala in poplesavala mlajša generacija. Po uvodnih točkah je nato Hrvatica tudi uradno pozdravila slovensko publiko. V kratkem nagovoru se je zahvalila za vso podporo in dejala, da je "ona naša, mi pa njeni".



Odlomek pesmi Losha in Brad Pitt.

Utrinki pesmi Uno Momento.

Tarapana.

Večkrat na robu solz

Koncertno dogajanje se je nato nadaljevalo v osrednji del – ta je bil rezerviran predvsem za njene mirnejše, čustveno bolj nabite balade, ki jih je izvedla s pomočjo orkestralne spremljave. S pesmijo Gardelin se je poklonila svojemu pokojnemu prijatelju Tomažu Pandurju. "Zadnjič sem v Ljubljani nastopala pred šestimi leti, ko je bil Tomaž še živ. Dejal mi je, da moram na svojih koncertih odpeti tudi pesem Gardelin," je povedala, preden jo je zapela.

Foto: Irma Musić

Vidno ganjena nad odzivom občinstva je nato hrvaška pevka nadaljevala s starejšimi hiti, s katerimi je zadovoljila glasbene okuse tistih, ki jim je bolj pri srcu dalmatinski melos. Glasbeni repertoar je obogatila s pesmimi, kot so Prijateljice, Paloma nera, Tvoja prva djevojka, Djevojka sa sela, Dalmatinka, pozabila pa ni niti na evrovizijsko uspešnico Moja štikla.

Moja štikla.

Prehode med glasbenimi točkami je Severina povezala s kratkimi govori, ki jih je večkrat izvedla kar v slovenskem jeziku, plesnimi točkami svojih plesalcev in vizualnimi vložki. Kot pa da to za oboževalce ni bilo dovolj, je dogajanje zaznamoval tudi glasbeni gost Ljuba Stanković, fantek, s katerim je lani posnela pesem Tutorial.

Medtem ko je Severina odhitela v zaodrje na menjavo kostuma, je Stanković prevzel vajeti in odpel priredbo pesmi Cesarica, pokojnega pevca Oliverja Dragojevića.

Foto: Irma Musić

Po dobrih dveh urah in pol plesa in petja se je Severina poslovila od občinstva, ki pa se ni dalo odgnati. Z glasnim ropotanjem, ploskanjem, žvižganjem in klicanjem njenega imena se je "Seve" vrnila nazaj na oder in odpela še dve pesmi, in sicer Gas Gas in Italiana. Za konec se je Splitčanka še enkrat zahvalila občinstvu za prekrasno noč in obljubila, da se bo vsekakor vrnila nazaj.