Severina: Luka Dončić, to je bilo zate #video

Hrvaška popzvezdnica je pretekli konec tedna priredila velik koncert v Podčetrtku, kjer je zaplesala tudi na napev Kdor ne skače, ni Sloven'c. "Saj se ve, kdo najbolje igra in skače," je pristavila ob tem.

V soboto je hrvaška pevka Severina nastopila v Podčetrtku in na koncertu očitno ni uživalo le občinstvo, temveč tudi ona sama. Vse od takrat namreč na Instagramu objavlja posnetke s sobotnega dogodka, še posebej zanimiv pa je najnovejši, na katerem so jo člani spremljevalne skupine presenetili in zaigrali napev Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Poglejte, kako se je odzvala:

Ob posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, pa je zapisala še: "Saj se ve, kdo najbolje igra in skače – Luka Dončić, to je bilo zate. Pozdravi iz tvoje Slovenije!"

Spomnimo: prav Severina je bila glavna nastopajoča na veliki zabavi, ki jo je Dončić po podpisu petletne pogodbe z Dallas Maverick priredil na dvorcu Zemono v Vipavski dolini.

