Rolling Stonesi bodo s posebno izdajo obeležili 50-letnico albuma Let it Bleed

Rolling Stonesi so Let it Bleed objavili leta 1969, kmalu po zaključku ameriške turneje.

Rolling Stonesi so Let it Bleed objavili leta 1969, kmalu po zaključku ameriške turneje. Foto: Reuters

Skupina The Rolling Stones bo novembra s posebno izdajo obeležila 50-letnico albuma Let It Bleed. Obsegala bo tako mono kot stereo format plošče, za kar bo poskrbel studijski mojster Bob Ludwig. Priložena bosta knjižica z doslej še neobjavljenimi fotografijami fotografa zasedbe Ethana Russlla in esej glasbenega novinarja Davida Frickeja.

"Noben drug rock & roll album v poznih 60. letih ni tako utelesil protislovja, burnosti takratnega časa, ustvarjanja in skupine, kot Let It Bleed," je med drugim zapisal Fricke.

Jubilejna izdaja bo izšla 1. novembra pri založbi ABKCO Records, poroča portal Consequence of Sound.

Rolling Stonesi so Let it Bleed objavili leta 1969, kmalu po zaključku ameriške turneje. Album je nastajal v času nesoglasij z ustanoviteljem benda, multiinstrumentalistom Brianom Jonesom, zato so ga sredi snemanja zamenjali s kitaristom Mickom Taylorjem. Na plošči sta tudi skladbi Gimme Shelter in You Can't Always Get What You Want, ki ju je revija Rolling Stone uvrstila na seznam najboljših pesmi vseh časov.