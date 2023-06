Rocker razkril, da je zbolel za rakom

"To je bila le češnja na torti tega zanimivega obdobja," je bolezen opisal frontman skupine Queens of the Stone Age, ki v zadnjih letih bije tudi sodno bitko za skrbništvo nad svojimi otroki.

Josh Homme, frontman rock skupine Queens of the Stone Age, je v pogovoru za revijo Revolver razkril, da se je lani zdravil zaradi raka. Kot je povedal, so ga lani operirali in poseg je bil uspešen, drugih podrobnosti pa ni razkril.

"To je bila le češnja na torti tega zanimivega obdobja," je 50-letni Homme dejal o bolezni in pri tem meril na spor z nekdanjo ženo Brody Dalle, s katero se po sodni poti bori za skrbništvo nad njunimi tremi otroki.

"Izjemno hvaležen sem, da se mi bo uspelo prebiti skozi to in da se bom vsega spominjal kot nečesa, kar je zajeb..., a sem zaradi tega boljši," je dejal.

Njegov spor z nekdanjo ženo - razšla sta se leta 2019 - je dolg in umazan, drug drugega sta obtoževala fizičnega nasilja in drug proti drugemu vložila prepoved približevanja. Leta 2021 sta prepoved približevanja proti rockerju vložila tudi njegova sinova, a ju je sodišče zavrnilo, uspešno pa je prepoved približevanja proti njemu vložila hči.

Nato je marca lani skrbništvo nad vsemi tremi otroki sodišče dodelilo Hommu, potem ko je ugotovilo, da naj bi zahteve za prepoved približevanja v imenu otrok vlagal novi partner Hommove nekdanje žene.

V tokratnem intervjuju Homme sicer ni hotel komentirati teh zadev, dejal je le: "Nikoli ne bom rekel nič slabega na račun matere svojih otrok. In ne bom govoril o svojih otrocih."

Queens of the Stone Age sicer ta petek predstavljajo novi album, o njem pa je Homme dejal: "Zadnja štiri leta so bila najtemnejša v mojem življenju. Moje prejšnje življenje se je razbilo na koščke, a sem te koščke lahko sestavil v ladjo, ki jo bom zdaj splavil."

