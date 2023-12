Razkrili najdonosnejše koncertne turneje letošnjega leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj zvezdnic leta 2023 je dobila Beyonce, saj Taylor Swift Billboardu ni sporočila podatkov svoje turneje. A kot kažejo projekcije Billboarda, bi lahko turneja Taylor Swift The Eras Tour postala najdonosnejša turneja vseh časov.

Revija Billboard je objavila lestvico najdonosnejših koncertnih turnej v letošnjem letu. Na seznamu morda malce presenetljivo ni Taylor Swift, saj pevka reviji ni prijavila podatkov o zaslužkih na turneji, zato je na lestvico niso uvrstili. Morda se je za to potezo pevka odločila tudi zaradi dejstva, da se njena turneja The Eras Tour še ni zaključila.

Kar 15 glasbenikom oziroma skupinam je na turnejah uspelo zaslužiti devetmestne zneske, torej več kot sto milijonov dolarjev. Ekipa Taylor Swift podatkov z njene turneje The Eras Tour oziroma zaslužka naj ne bi prijavila Billboard Boxscore, zato je na seznam za leto 2023 niso uvrstili.

Deseto in zadnje mesto na lestvici Billboard najdonosnejših turnej v letu 2023 je sklenila skupina Blackpink, ki je na 29 koncertih in za 703 tisoč oboževalcev zaslužila 148,3 milijona dolarjev (137,5 milijona evrov).

Članice južnokorejske zasebe Blackpink (od leve proti desni): Lisa (Lalisa Manoban), Rose (Roseanne Park), Jisoo Kim in Jennie Kim. Foto: Guliverimage

Britanska zasedba Depeche Mode je na svoji letošnji turneji Memento Mori World Tour odigrala 47 koncertov in skupaj zbrala 175,2 milijona dolarjev (162,4 milijona evrov), skupno pa si je njihove šove ogledalo 1,8 milijona oboževalcev.

Kitarist zasedbe Depeche Mode Martin Gore in glavni vokalist David Gahan med nastopom na turneji v Las Vegasu v Nevadi. Foto: Profimedia

Kanadski pevec The Weeknd zaseda osmo mesto, leta 2023 pa je na svoji turneji odpel na 35 šovih, kjer si ga je ogledalo 1,9 milijona oboževalcev, ob tem pa so mu samo nastopi na letošnji turneji prinesli 192,5 milijona dolarjev (178,4 milijona evrov).

Kanadčanu The Weekndu je letošnja turneja prinesla 192,5 milijona dolarjev (178,4 milijona evrov). Foto: Guliverimage

Na častnem sedmem mestu je pristal prekaljeni zvezdnik in ljubljenec občinstva Elton John, ki se je s svojo turnejo The Farewell Yellow Brick Road poslovil od oboževalcev. Samo letos je na turneji izvedel 65 koncertov, kamor ga je prišlo podpret 1,3 milijona oboževalcev, skupaj pa je zbral 210 milijonov dolarjev (slabih 195 milijonov evrov). Njegova poslovilna turneja se je začela že septembra 2018 in končala letos julija. Glede na podatke, s katerimi razpolaga Billboard, je imela celotna turneja skupaj 328 koncertov po vsem svetu, skupno pa je prinesla 939,1 milijona dolarjev (870,4 milijona evrov), kar jo uvršča na četrto najdonosnejšo turnejo vseh časov.

Sir Elton John se letos lahko pohvali s sedmim najboljšim rezultatom, poleg tega pa s poslovilno turnejo na večni lestvici najdonosnejših turnej zaseda četrto mesto. Foto: Guliverimage

Šesto mesto je zasedla popzvezdnica Pink. Izpeljala je 37 koncertov, ki si jih je ogledalo 1,6 milijona ljudi. Skupno je na turneji Summer Carnival tour zbrala 226,6 milijona dolarjev (210 milijona evrov).

Pevka Pink je letos na turneji Summer Carnival tour zbrala 226,6 milijona dolarjev in zasedla šesto mesto. Foto: Guliverimage

Peterico najdonosnejših turnej zaključuje svetovna zvezda pop glasbe Ed Sheeran, ki je na 46 izpeljanih šovih skupno zbral 256,9 milijona dolarjev (237 milijonov evrov), njegove nastope pa si je ogledalo 2,5 milijona oboževalcev.

Svetovna zvezda popglasbe in ljubljenec občinstva Ed Sheeran je na lestvici zasedel peto mesto. Foto: Guliverimage

Takoj za stopničkami je na četrtem mestu pristal vedno bolj uveljavljeni country glasbenik Morgan Wallen, ki ga je na njegovih 44 šovov prišlo podpret 1,3 milijona ljudi, skupno pa je na turnejah zbral 260,4 milijona dolarjev (241 milijona evrov).

Morda presenetljivo četrto mesto je zasedel ameriški country glasbenik Morgan Wallen, ki se je širši javnosti predstavil v šesti sezoni oddaje The Voice. Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Tretje mesto je zasedel nekdanji član britanske fantovske zasedbe One Direction Harry Styles, ki je na 69 šovih svoje turneje Love On Tour zbral 338,2 milijona dolarjev (313 milijona evrov), njegove šove pa si je ogledalo 3,1 milijona obiskovalcev.

Na drugem mestu je priljubljena britanska zasedba Coldplay, ki je na 55 koncertih (toliko jih je izvedla tudi Beyonce) zaslužila 342,5 milijona dolarjev (317 milijona evrov), njihove koncerte pa si je ogledalo 3,2 milijona oboževalcev.

Pevec britanske zasedbe in priljubljeni avtor ter vsestranski umetnik Chris Martin Foto: Guliverimage

Beyonce zasedla prvo mesto

Prvo mesto letošnje lestvice je zasedla turneja Renaissance World Tour, na kateri je pevka Beyonce zaslužila 580 milijonov dolarjev (537,6 milijona evrov).

Beyonce je na svoji turneji, ki je letos trajala od 10. maja do 1. oktobra, nastopila na 55 šovih, njene koncerte pa si je skupno ogledalo 2,7 milijona oboževalcev.

Beyonce je z zaslužkom na svoji turneji Renaissance World Tour zasedla prvo mesto, morda tudi na račun odsotnosti Taylor Swift, ki svojih podatkov Billboardu ni podala. Foto: Guliverimage

Bo najnovejša turneja Taylor Swift postala najdonosnejša turneja vseh časov?

Taylor Swift, ki se na lestvico ni uvrstila zaradi neobjavljenih podatkov, naj bi po oceni Billboarda na turneji The Eras Tour, ki jo je začela 17. marca letos s 66 koncerti in 4,1 milijona obiskovalci, zaslužila 906,1 milijona dolarjev (oziroma slabih 840 milijonov evrov). Na turneji naj bi nastopila še na vsaj 85 šovih, zato ocenjujejo, da bo njena turneja postala najdonosnejša turneja vseh časov.

