Razkrili, kdo bo vodil letošnjo Evrovizijo

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bodo vodile britanska televizijska zvezdnica Alesha Dixon, igralka Hannah Waddingham in ukrajinska pevka Julija Sanina, so danes razkrili organizatorji. Mednarodno glasbeno tekmovanje bo potekalo maja v areni M&S Bank v Liverpoolu. Mesto je bilo izbrano zaradi ruskega napada na Ukrajino, lansko zmagovalko.

Gostiteljice tekmovanja so razkrili zjutraj na drugem programu radia BBC. Voditeljica Zoe Ball je povedala, da je bila Evrovizija v Združenem kraljestvu nazadnje leta 1998, vodila pa sta jo Terry Wogan in Ulrika Johnson.

Tokrat jo bodo vodili Alesha Dixon, ukrajinska pevka Julija Sanina, večkrat nagrajena igralka iz serije Ted Lasso in Igre prestolov Hannah Waddingham ter Graham Norton. Zadnji se bo kot komentator pridružil v finalu, s čimer bo že 13. vodil BBC-jevo poročanje o tekmovanju.

V tednu dni za BBC dva velika letošnja dogodka

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se bo med oddajanjem tekmovanja v živo pojavil tudi ukrajinski televizijski voditelj Timur Mirošničenko, ki Evrovizijo v Ukrajini komentira od leta 2007, in podal vpogled iz ukrajinske komentatorske lože v liverpoolski areni.

Mirošničenko in voditelj Sam Quek bosta odprla tudi neposredni prenos na uradnem YouTubovem kanalu Evrovizije.

Kate Phillips z BBC je povedala, da so navdušeni nad tako nadarjeno voditeljsko ekipo, vajeno sveta glasbe, nastopanja in oddajanja v živo, ki bo tekmovanje iz Liverpoola v imenu Ukrajine ponesla v svet. Kot je dodala, bo za javno radiotelevizijo BBC to izjemen trenutek, saj bo v tednu dni oddajala dva velika letošnja dogodka - kronanje kralja Karla III. in Evrovizijo.

Na letošnji Evroviziji bo sodelovalo 37 držav, finale 13. maja

Letos bo na Evroviziji sodelovalo predvidoma 37 držav, pri čemer se je Ukrajina kvalificirala neposredno kot lanska zmagovalka, ob njej pa še t. i. velikih pet držav - Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija in Španija, ki so do tega upravičene zaradi finančnega prispevka k dogodku.

V prvem polfinalu 9. maja bodo nastopili Irska, Srbija, Latvija, Norveška, Portugalska, Hrvaška, Malta, Švedska, Moldavija, Švica, Izrael, Nizozemska, Finska, Azerbajdžan in Češka.

V drugem polfinalu 11. maja se bodo pomerili Armenija, Ciper, Romunija, Danska, Belgija, Islandija, Grčija, Estonija, Albanija, Avstralija, Avstrija, Litva, San Marino, Slovenija, Gruzija in Poljska. Finale bo 13. maja.