Po več kot 20 letih je imela večji nastop junija lani, potem ko se je ponovno naučila hoditi, govoriti in igrati kitaro.

Kantavtorica Joni Mitchell bo pri svojih 80 letih prvič nastopila na podelitvi grammyjev. Pevka in tekstopiska na letošnjo slovesnost, ki bo v nedeljo v areni Crypto.com v Los Angelesu, prihaja kot ena od nominirancev za najboljši album folk glasbe.

Glasbenica, znana po uspešnicah, kot sta Both Sides Now in Big Yellow Taxi, je pred kratkim spet začela nastopati, saj je pojavljanje na odru opustila zaradi možganske anevrizme, ki jo je leta 2015 skoraj stala življenja. Po več kot 20 letih je imela večji nastop junija lani, potem ko se je ponovno naučila hoditi, govoriti in igrati kitaro, poroča britanski BBC.

Joni Mitchell, imenovana Joni Jam, je nastopala skoraj tri ure, spremljali pa so jo njeni oboževalci, prav tako znani glasbeniki, kot so Annie Lennox, Marcus Mumford in Brandi Carlile.

Prejela nagrado za življenjsko delo

Leta 2002, ko je na podelitvi grammyjev prejela nagrado za življenjsko delo, so jo opisali kot eno najpomembnejših glasbenic v obdobju rocka z močnim vplivom na vse umetnike, ki so jim lastni raznolikost, domišljija in integriteta.

V preteklih letih je bila nominirana za 18 nagrad grammy, domov pa je do zdaj odnesla devet pozlačenih gramofonov. Leta 2022 je sicer ocenila, da njena glasba v 70. letih prejšnjega stoletja priznanja, ki si ga zasluži, ni dobila zaradi seksizma v glasbeni industriji.

Za letošnjo 66. podelitev nagrad je prejela nominacijo za album v živo Joni Mitchell at Newport, ki je lani izšel pri založbi Rhino Records. Na podelitvi bodo med drugim nastopili še Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott in Olivia Rodrigo. Največ, devet nominacij, je prejela ameriška pevka in tekstopiska SZA z albumom SOS.

