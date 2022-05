Presenečenje: sredi koncerta na oder stopil Johnny Depp

Johnny Depp se je med koncem tedna vrnil k svojim glasbenim koreninam. Njegova otroška želja je namreč bila, da bi postal glasbenik. Pred časom je povedal, da v glasbeni karieri ni imel toliko uspeha, kot bi si ga želel, zato se je obrnil k igralstvu.

Včeraj je tako oboževalce presenetil na koncertu Jeffa Becka v Angliji, kjer je zaigral različico pesmi Johna Lennona iz leta 1970, ki sta jo z Beckom skupaj posnela med epidemijo covid-19. Pesem je bila v zadnjem času zaradi sojenja Amber Heard deležna veliko publicitete.

Skupaj sta zaigrala tri pesmi

Depp in Beck sta na koncertu izvedla še priredbi pesmi What's Going On Marvina Gaya in Little Wing Jimija Hendrixa.

"Gospod Depp je v Združenem kraljestvu, tako kot je bil pred nekaj tedni, da bi izpolnil svoje predhodno načrtovane delovne obveznosti," je za CourtTV povedal vir blizu Deppa.

Johnny Depp je pred časom izdal, da je bila njegova otroška želja postati glasbenik. Foto: Twitter

Podporo mu je izrazil tudi Paul McCartney

Konec tedna je 58-letni igralec dobil tudi očitno podporo rock legende Paula McCartneyja, ki je na svojem sobotnem koncertu v Orlandu prikazal videospot za pesem My Valentine iz leta 2012. V videospotu namreč Depp nastopa skupaj z igralko Natalie Portman. Ali je bila ta poteza namerna, ni jasno.

Depp je tudi član ameriške rock skupine Hollywood Vampires, ki so jo leta 2012 ustanovili Alice Cooper, Johnny Depp in Joe Perry.