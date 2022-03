Pred Planico je slovenski orel predstavil novo skladbo #video

Ni več skrivnost, da je vrhunski smučarski skakalec Žiga Jelar tudi nadarjen glasbenik. Ta teden je na radijske valove poslal svojo novo, že peto skladbo z naslovom Odpri oči. Ta je nastala v časih koronaizolacije, ki je tako kot mnoge močno obremenjevala tudi Žigo.

Skladba govori o izgubi medsebojnih stikov, topline in živahnosti življenja v tistih prvih mesecih z virusom, je pojasnil. Prav vsak od nas se je znašel v novem, nepredvidljivem in težkem položaju, nekateri tudi v veliki stiski. Žiga je zato temnemu izvoru skladbe dodal prepotrebno svetlobo.

Prisluhnite novi skladbi Žige Jelarja:

"Ko pred seboj ne vidimo konca, je težko … A takrat je treba odpreti oči, zaupati vase, se soočiti z nastalo situacijo in ne izgubiti upanja. In to je tudi sporočilo skladbe Odpri oči,'"je pojasnil Žiga, ki je skladbo spisal s kitaristom Gašperjem Cankarjem, za končno podobo skladbe pa so poskrbeli prekaljeni glasbeniki: Jan Baruca je prevzel produkcijski del, glasbila pa so odigrali Anže Langus Petrovič (bas), Jure Rozman (bobni), Marko Hrvatin (kitara) in Mitja Bobič (klaviature).

Žiga Jelar je sicer prejšnji konec tedna po dveh letih spet stopil na zmagovalni oder, v Obertsdorfu si je z dvema vrhunskima poletoma zagotovil drugo mesto, kar je odličen obet za polete v Planici, ki se začnejo v četrtek.

Preberite še: