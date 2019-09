Pevka presenetila z videospotom, kakršnega še nismo videli

Z več grammyji nagrajena glasbenica Alicia Keys je oboževalce razveselila z videospotom za novo skladbo Show Me Love, ki je nastala v sodelovanju s pevcem Miguelom. A ne gre za klasičen spot, temveč za vizualno instalacijo, ki je sestavljena zgolj iz treh prizorov, ki so bili posneti v pičlih sedmih sekundah. V njih poleg Alicie Keys in Miguela nastopata še igralca Zoe Saldana in Michael B. Jordan.

Alicia Keys je tokrat postregla z drugačnim glasbenim spotom. Foto: Getty Images

Očitno se je ena najuspešnejših ameriških glasbenic Alicia Keys odločila, da je napočil čas, ko je treba meje klasičnih videospotov, kot smo jih vajeni, preseči.

Tako je namesto videozgodbe, ki običajno na tak ali drugačen način ponazarja novo skladbo, ponudila tako imenovano vizualno instalacijo – nekakšno slikovno umetnost, ki skladno z naslovom in vsebino nove pesmi (Show Me Love v prevodu pomeni pokaži mi ljubezen) kaže različne odtenke in faze ljubezni.

V spotu sta nastopila tudi igralka Zoe Saldana in njen mož. Foto: zajem zaslona/YouTube

Video je sestavljen iz le treh prizorov

V prvem od treh prizorov nastopa igralec Michael B. Jordan, ki se bori proti vodnemu topu, prizor pa predstavlja ljubezen do samega sebe in notranji boj, ki se pri tem pogosto odvija v posamezniku.

V drugem prizoru je nastopila igralka Zoe Saldana skupaj s svojim možem Marcom Peregom Saldano, prikazuje pa vzpone in padce ljubezenskega razmerja med dvema človekoma.

Tretji prizor, v katerem se pojavita glasbenika, torej Alicia Keys in Miguel, ponazarja občutke ljubezni, ki se porodijo pri ustvarjanju glasbe oziroma pri sodelovanju dveh glasbenikov.

Spot se konča s kadrom pevke, ki se v počasnem posnetku potopi v vodo. Tudi vsi trije glavni prizori se predvajajo v počasnem posnetku in so dolgi le sedem sekund.

"Na to pot sem se podala, da bi bila bolj odprta in ranljiva, tako v življenju kot v glasbi. In ta nova vizualna izkušnja ponazarja prav to," je pevka pojasnila na uradni premieri videa v New Yorku ter dodala: "Show Me Love prikazuje različne oblike ljubezni, bitke, prepire in na koncu užitek ter mir."

Hkrati video postavlja neke nove, drugačne smernice v produkciji glasbenih spotov, ki videospot bolj približujejo umetniškim instalacijam kot kratkim filmom.

