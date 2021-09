Pepel Tiëstovega oboževalca raztrosili iz topov za konfete

Starši pokojnega Tiëstovega oboževalca so hoteli, da bi del sinovega pepela raztrosili med Tiëstovim nastopom. Organizatorji so to storili kar s pomočjo topov za konfete.

Potem ko je Stuart Mitchell julija letos tragično umrl, je njegova družina prodala njegovi vstopnici za britanski festival Creamfields, na katerega je želel iti, ker je bil med nastopajočimi tudi legendarni nizozemski didžej Tiësto.

Stuart je bil namreč veliki oboževalec 52-letnega didžeja, zato so njegovi starši ob prodaji vstopnic kupca prosili, naj med Tiëstovim nastopom raztrosi del sinovega pepela, češ da bi bil tako ta še zadnjič na festivalu elektronske glasbe.

Vstopnici sta kupila bratranca Ryan in Liam Millen, ki sta po prošnji Stuartovega očeta stopila v stik z organizatorji in jim povedala za namero. Ti so nato predlagali, da pepel raztrosijo kar s pomočjo topov za konfete.

Na pogrebu igrali Tiëstovo skladbo

Bratranca sta bila prevzeta nad njihovim predlogom in navdušena, da so se odločili tako počastiti Stuartovo življenje. "To je bil nepozaben poklon nekomu, ki je odšel mnogo prezgodaj," je dejal Ryan.

Ob tem se je oglasila še sestra pokojnika in sporočila, da je bila to "prva dobra novica" po tem, ko je izgubila brata, ter da sta bratranca močno pomagala pri procesu žalovanja. "Mislila sem si, da bo vseeno le šel na ta festival." Razkrila je še, da je bil Stuart dolga leta Tiëstov oboževalec in da so na njegovem pogrebu celo predvajali Tiëstovo skladbo Adagio for Strings.