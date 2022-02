Parni valjak bodo odigrali še en koncert - kdo bo pel?

Člani skupine Parni valjak so na uradni strani na Facebooku sporočili novico, ki po smrti njihovega pevca Akija Rahimovskega niti ni presenetila: odpovedali so koncerte, ki so jih načrtovali za letos.

A ne vseh - koncert, ki so ga za 26. marec napovedali v Zagrebu, ostaja na sporedu. "Kot ste mnogi želeli, bomo 26. marca v zagrebški Areni odigrali koncert v čast Akiju," so sporočili in dodali, da se jim bodo na odru pridružili "glasbeni prijatelji":

Kmalu zatem je bilo že znano, kdo bo eden od teh glasbenih prijateljev: Zlatan Stipišić, bolj znan kot Gibonni. Na Facebooku se je javil kar sam: "S fanti iz Parnega valjka sem prijatelj že več kot 30 let in odnosi med nami že dolgo niso več samo kolegialni, temveč so skorajda družinski. Poklicali so me in izrazili željo, da se jim z dvema ali tremi skladbami pridružim na koncertu v Zagrebu v čast našemu Akiju. Seveda sem tukaj zanje."

"Ohraniti želimo spomin na izjemnega človeka in glasbenika, ki je s srcem, velikim kot hiša, vse življenje gradil mostove," je še zapisal Gibonni, "zasluži si vse, kar lahko damo od sebe."

