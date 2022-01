Kdo je Slovenka, s katero je zadnja leta živel Aki Rahimovski?

Zadnje slovo Akija Rahimovskega bo v Zagrebu, ne v Sloveniji, kjer je legendarni glasbenik živel zadnja leta. Spomnimo, pevec skupine Parni Valjak je v soboto zjutraj umrl v novomeški bolnišnici. Leta 2018 ga je zadela lažja možganska kap. Po pisanju hrvaškega časnika Večernji list naj bi glasbeniku pred dnevi v zagrebški kliniki vgradili štiri žilne opornice. Po odhodu iz bolnišnice se je vrnil v Slovenijo.

Zaradi ljubezni se je namreč pevec hrvaško-makedonskih korenin leta 2020 iz Hrvaške preselil v Slovenijo. Pri 64 letih je dobil tretjega otroka, hčerko Antonijo. S 27 let mlajšo Slovenko Barbaro Vesel sta živela v Novem mestu.

Rahimovski je imel za seboj dva zakona. V prvem se mu je rodil sin Kristijan, ki je prav tako pevec, v drugem je dobil hčerko Dino. Zakon z drugo ženo Ingrid je trajal polna štiri desetletja. Rahimovski je zasebno življenje skrival pred naslovnicami časnikov, zato se tudi o Barbari ne ve veliko, le to, da je medicinska sestra, da je od njega mlajša 27 let in da je ona Kristijanu sporočila žalostno novico.

Ta je objavil zelo čustven zapis na družbenih omrežjih: "Moj oče, prehitro si me zapustil. Preveč zgodaj. Ljudje pravijo, da je Bog tako želel ... Bila sva povezana z glasbo in ne z besedami, drugače nisi znal. Nisi znal priti s tistega odra, zato sem se ti približal samo s pesmijo. In lahko bi naredila veliko več. To nepopisno boli."

Na družbenih omrežjih so se od glasbene legende poslovili tudi številni glasbeniki in oboževalci.

Preberite še: