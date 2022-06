Pankerji spet vpadli na kraljičino zabavo #video

Sex Pistols so leta 1977 ob srebrnem jubileju oziroma 25-letnici vladavine kraljice Elizabete II. izdali singel God Save The Queen, ki je v tistem obdobju močno vznemiril Britance. Skladba namreč nosi enak naslov kot himna Združenega kraljestva, v njej pa pankerji med drugim britansko monarhijo okličejo za fašistični režim.

Skladbo so predstavili v obdobju kraljičinega jubileja in jo igrali na divjem nastopu na ladji, ki je plula po Temzi, nato pa so na ladjo vdrli policisti, koncert predčasno prekinili in aretirali več udeležencev dogodka.

Zaradi kontroverznega besedila so člane skupine napadali na ulici, BBC in drugi večji mediji pa so prepovedali predvajanje skladbe. Kljub temu je zlezla na drugo mesto britanskih glasbenih lestvic, pred njo je bila le I Don't Want to Talk About It Roda Stewarta, vse do danes pa krožijo govorice, da gre za prirejene rezultate in da so Sex Pistols v resnici prodali več izvodov svojega singla.

Sex Pistols so skladbo God Save the Queen znova izdali ob kraljičinem zlatem jubileju leta 2002 ter ob njenem diamantnem jubileju leta 2012, enako so storili tudi te dni, tik pred praznovanjem platinastega jubileja, ki bo ta konec tedna.

Nov videospot s starimi posnetki

Ob tem so predstavili tudi nov oziroma na novo zmontiran videospot za skladbo, pod katerega se je tako kot pod izvirnik podpisal režiser Julien Temple. Ta je izvirni videospot s posnetki nastopa Sex Pistols v londonskem klubu Marquee skombiniral s posnetki s prej omenjenega nastopa na Temzi, dodal pa je še nikoli videne posnetke nekaterih najpomembnejših in vplivnih pripadnic takratne pankerske scene v Londonu.

Preživeli člani Sex Pistols (basist Sid Vicious je umrl leta 1979) medtem seveda niso več mladeniči niti tako jezni, kot so bili leta 1977. "Nimam nič proti," je razkošno štiridnevno praznovanje kraljičinega jubileja za tiskovno agencijo AP komentiral kitarist Steve Jones, ki že več kot 30 let živi v Los Angelesu, ob prazniku monarhije pa je prišel na obisk v London. "Vidim, da so povsod razobešene zastave," je dejal, "zabavno je, turisti to obožujejo."

Johnny Rotten zdaj "ponosen, da je preživela"

Pred nekaj dnevi se je oglasil tudi frontman John Lydon oziroma Johnny Rotten, novinarjem je dejal, da je "zelo, zelo ponosen na kraljico, da je preživela in da ji gre tako dobro."

