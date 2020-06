Nežna plat jeznega pankerja: zdaj skrbi za ženo z Alzheimerjevo boleznijo

John Lydon, bolj znan kot renčeči Johnny Rotten iz pank skupine Sex Pistols, se je v intervjuju za britanski tabloid Daily Mirror odprl o svojem družinskem življenju. Lydon je leta 2018 razkril, da so njegovi ženi Nori diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, zdaj pa je povedal, da se je njeno stanje tako poslabšalo, da ves svoj čas posveča skrbi zanjo.

Nora in Johnny sredi 80. let Foto: Andy Phillips/Cover Images

"Oseba, ki jo ljubim, je še vedno tam, vsako minuto vsakega dne," je dejal 64-letni Lydon, ki se je z danes 78-letno Noro poročil leta 1979, "seveda je škoda, da pozablja stvari, toda, ali jih ne pozabljamo vsi?"

"Njeno stanje bi lahko primerjal s permanentnim alkoholnim mačkom," je še izjavil frontman skupine, ki jo je leta 1977 med zvezde izstrelila pank himna God Save The Queen, "vse slabše je, deli njenih možganov hranijo vse manj spominov in potem nekateri popolnoma izginejo."

Povedal je, da sta pomoč iskala pri vrsti strokovnjakov za Alzheimerjevo bolezen, o katerih pa nima najboljšega mnenja: "Ti domnevni strokovnjaki, ki s seboj prinesejo ogromne stroške, so bili navdušeni nad dejstvom, da Nora nikoli ne pozabi, kdo sem. V njenih mislih sva ves čas skupaj in to ne bo izginilo. Zakaj bi za to plačeval strokovnjake, ko pa je jasno, da najbolj pomaga ljubezen?"

Zaradi skrbi za ženo ter pandemije koronavirusa Lydon v zadnjem času praktično ne zapušča doma v Los Angelesu, kjer z Noro živita že od zgodnjih 80. let. A za to mu pravzaprav ni mar, v svoji pankovski maniri je izjavil: "Ne čutim nobene potrebe po tem, da bi bil zunaj in se družil z bebci."

