Koga ne bo na balkonu Buckinghamske plače ob kraljičinem jubileju

Vnuka britanske kraljice Elizabete II. Harryja, njegove žene Meghan in kraljičinega sina Andrewa ne bo na balkonu Buckinghamske palače ob začetku praznovanja 70-letnice kraljičine vladavine in njenega rojstnega dne, ki bo 2. junija, so danes sporočili iz palače.