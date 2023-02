Oglasil se je odvetnik pevke Senidah: Navedbe so zavajajoče in lažne

Bauk je pojasnil, da je Senidah-Senida Hajdarpašić imela ustni dogovor s koncertnim promotorjem s področja Bosne in Hercegovine o neekskluzivnem zastopanju v časovnem obdobju med letoma 2018 in 2020, da je njun odnos bil korekten, a se je zaključil leta 2020.

Bauk je pojasnil, da je Senidah-Senida Hajdarpašić imela ustni dogovor s koncertnim promotorjem s področja Bosne in Hercegovine o neekskluzivnem zastopanju v časovnem obdobju med letoma 2018 in 2020, da je njun odnos bil korekten, a se je zaključil leta 2020. Foto: Promo material

Potem ko so se v zadnjem tednu v medijih, tudi slovenskih, pojavile informacije o načrtovanih napadih na slovensko pevko Senidah, se je v imenu pevke in njenih sodelavcev oglasil odvetnik Dino Bauk in opozoril, da so bile nekatere navedbe zavajajoče in lažne.

Kot je v sporočilu poudaril odvetnik Dino Bauk, Senidah ni in ni nikoli bila pogodbeno povezana s kakršnokoli skupino pevcev ali glasbeno založbo. Svoje poslovno udejstvovanje upravlja samostojno prek svojega podjetja SNDH, d. o. o., od koder se tudi financira vsa produkcija, povezana z njenim glasbenim in preostalim ustvarjanjem. Namigovanja o finančnem vlaganju zunanjih sodelavcev v glasbeno kariero izvajalke Senidah ali znamke SNDH so zavajajoča in neutemeljena, je pojasnil Bauk.

Pisali smo, da je dokument sarajevske policije razkril, da naj bi klan Admirja Arnautovića Šmrka, sicer menedžerja Jala Brata in Bube Corelli, pa tudi nekaj drugih pevcev iz skupine, ki ji je pripadala Senidah, načrtoval brutalni napad na slovensko pevko.

Vsi njeni samostojni koncerti so minili brez incidentov

Bauk je pojasnil, da je Senidah, Senida Hajdarpašić, imela ustni dogovor s koncertnim promotorjem z območja Bosne in Hercegovine o neekskluzivnem zastopanju v časovnem obdobju med letoma 2018 in 2020, da je bil njun odnos korekten, a se je končal leta 2020. Od konca sodelovanja z omenjenim koncertnim promotorjem je izvajalka s svojo skupino izvedla več kot 100 glasbenih nastopov na območju nekdanje Jugoslavije in vse Evrope, ti pa so, kot je še navedel odvetnik, minili brez zabeleženih incidentov.

Tudi trditve o bombnih napadih na izvajalkine sodelavce v Ljubljani in Sarajevu so neresnične, je pojasnil odvetnik in dodal, da jim prav tako niso znani podatki o napadih z eksplozivnimi sredstvi na drugih lokacijah, ki bi bili kakorkoli povezani s pevko ali njenim podjetjem.

"Izvajalka Senidah je Sarajevo nazadnje obiskala leta 2021, ko je nastopala s pevcem Dinom Merlinom, in sicer v sklopu sarajevskega filmskega festivala. Dogodek je minil brez incidentov. Vse omembe, ki trdijo nasprotno, so neresnične, neutemeljene in škodujejo ugledu blagovne znamke Senidah," v imenu Senidah in sodelavcev pojasnjuje Bauk.

Poudarili so tudi, da noben nastop pevke Senidah ni bil prekinjen zaradi domnevne sprožitve solzivca.