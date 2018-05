Odštevanje do premiernega glasbenega spektakla Enriqueja Iglesiasa v Sloveniji

Ljubitelje glasbe Enriqueja Iglesiasa v Areni Stožice čakajo "nepozabno latinodoživetje, izjemen šov in odlična produkcija, ki se bo v celoti razlikovala od koncerta v zagrebški Areni maja leta 2016", so sporočili organizatorji.

Koncert Iglesiasa med najbolje prodajanimi dogodki v Sloveniji

Zaradi izjemnega zanimanja je bil nocojšnji koncert v dveh mesecih razprodan, zato se je pevec odločil, da izvede še enega dan kasneje, ki je prav tako razprodan. Organizatorji so v petek ponudili še nekaj dodatnih mest na tribuni po promocijski ceni.

Novico, da bo 12. maja nastopil v Stožicah, je Iglesias v začetku lanskega decembra objavil na družbenem omrežju Facebook. S tem, ko so organizatorji v tako kratkem času razprodali vstopnice za njegovo ljubljansko gostovanje, se je njegov koncert uvrstil na seznam najbolje prodajanih dogodkov v Sloveniji zadnjih let.

Iglesias, ki je glasbeno kariero začel s prvim albumom leta 1995 in se hitro uvrstil med najbolj prepoznavna imena svetovne pop glasbe, je za svoje glasbene dosežke prejel že številne nagrade. Med drugim grammyja, pet grammyev za izvajalce latinoglasbe ter deset nagrad World Music Awards in šest MTV-jevih nagrad. Foto: Reuters

Enrique Iglesias je bil najprej Enrique Martinez

Na začetku kariere je nastopal z odrskim imenom Enrique Martinez, ker ni želel, da bi njegov slavni priimek vplival na napredovanje v glasbeni karieri. Njegov oče je namreč priznani španski glasbenik in večni romantik Julio Iglesias. Šele kasneje je začel nastopati pod imenom Enrique Iglesias.

Manj znano dejstvo iz njegovega zasebnega življenja je, da je kot šestletnik leto dni z mamo, uspešno novinarko Isabel Preysler, živel v Beogradu.

Decembra lani je v javnost pricurljala novica, da sta z nekdanjo teniško zvezdnico Ano Kurnikovo, s katero sta par od leta 2001, dobila dvojčka - sina Nicholasa in hčerko Lucy.

Med njegove večne uspešnice spadajo Bailamos, Away, Hero, Be With You, Takin' Back My Love, Rhythm Divine in druge.