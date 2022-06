Nika Zorjan je snemala, kjer ne bi smela. Odziv je tak ...

Slovenska pevka je v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posnela videospot, ki zaradi vsebine nikakor ne spada v cerkveno okolje in krši svetost prostora ter sakralni namen cerkve, so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference. Soboški škof Peter Štumpf je zato prepovedal vsa snemanja v vseh cerkvah in kapelah škofije.

Štumpf je snemanja in objave v cerkvah in kapelah škofije in njihovo objavo v medijih, razen kadar gre za bogoslužna opravila, prepovedal do preklica. Soboški škof Štumpf prosi za prizadevanje za ohranjanje svetosti cerkva kot prostora molitve in svete evharistije ter prebivališča Boga.

Na spletni strani Slovenske škofovske konference so zapisali, da so se ob snemanju videospota širili negativni stereotipi, šlo je za smešenje zakramenta poročnega obreda, duhovniške službe in vere kot pomembne vrednote.

Škofija obžaluje, da se je zaradi neprevidnosti odgovornih za cerkev zgodila njena skrunitev, ter se opravičuje vernikom in vsem prizadetim, so še zapisali.

Nika Zorjan se še ni odzvala

Pevka Nika Zorjan je za N1 potrdila, da gre za videospot, ki ga je pred kratkim posnela v omenjeni cerkvi.

