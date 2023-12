Neverjetna vrnitev: na prvo mesto se je zavihtela po 65 letih

Brenda Lee, katere pravo ime je Brenda Mae Tarpley, je pesem Rockin’ Around the Christmas Tree prvič posnela pri 13 letih, a pesem uspeha ni doživela čez noč. Leta 2023 pa je 65 let po njeni izdaji pristala na prvem mestu Billboardove lestvice.

Brenda Lee, katere pravo ime je Brenda Mae Tarpley, je pesem Rockin’ Around the Christmas Tree prvič posnela pri 13 letih, a pesem uspeha ni doživela čez noč. Leta 2023 pa je 65 let po njeni izdaji pristala na prvem mestu Billboardove lestvice. Foto: Profimedia

Božična pesem Rockin’ Around the Christmas Tree, ki jo je pevka Brenda Lee posnela leta 1958 in do zdaj nikoli ni prišla v izbor Top 10 pesmi na Billboardovih glasbenih lestvicah, je zdaj, 65 let po njeni izdaji, v ZDA postala pesem številka ena.

Ameriška pevka Brenda Lee, ki je ravno v ponedeljek dopolnila 79 let, se je že pri rosnih 12 letih zavihtela na Billboardovo lestvico, ko je leta 1957 izdala svojo prvo uspešnico in si prislužila vzdevek Mala gospodična Dynamite. Leta 1958 je posnela pesem Rockin’ Around the Christmas Tree, ki pa ji je letos, po dolgih 65 letih prinesla prvo mesto na Billboardovi lestici Hot 100, s čimer je postala najstarejša glasbenica, ki ji je uspel tovrsten podvig, ob tem pa je podrla še nekaj drugih rekordov.

Leta 1958 je posnela pesem Rockin’ Around the Christmas Tree, ki pa ji je letos, po dolgih 65 letih prinesla prvo mesto na Billboardovi lestici Hot 100. Foto: Profimedia

Na lestvici kot številka ena vztraja že teden dni, sledi pa ji še ena megauspešnica Mariah Carey All I Want for Christmas is you, ki kot običajno v prazničnem času polni vrhove glasbenih lestvic.

V svoji karieri je Leejeva prodala sto milijonov plošč po vsem svetu, kar jo uvršča med najuspešnejše ameriške glasbenice v 20. stoletju. Njena najbolj prodajana skladba je omenjena božična pesem, ki jo je Brenda prvič posnela pri 13 letih, ko jo je producent Owen Bradley prosil, naj posname novo pesem Johnnyja Marksa. Marks je bil že uveljavljen pisec božičnih pesmi za country pevce, med drugim je napisal pesem Rudolph the Red-Nosed Reindeer in A Holly Jolly Christmas.

Pevka Brenda Lee ob nastopu leta 1985 v Madridu Foto: Guliverimage

Pesem ni požela takojšnjega uspeha

Leejeva je pesem Rockin' Around the Christmas Tree prvič posnela julija 1958 in jo novembra istega leta izdala kot singel, a pesem ni dosegla več kot pet tisoč prodanih izvodov, dosti boljšega rezultata pa ni dosegla niti ob ponovni izdaji leta 1959. Vendarle se je krivulja le obrnila navzgor in v naslednjih letih je bila pesem prodana v več kot pet milijonih izvodov. Od leta 2017 se pesem ob koncu vsakega leta pojavi na lestvici Billboard Hot 100, saj je doslej (kot kažejo Billboardovi podatki iz 9. decembra 2023) na lestvici Hot 100 preživela 54 tednov in leta 2023 tudi dosegla prvo mesto. Ali se bo pesmi uspelo obdržati na prvem mestu dlje časa, bodo pokazali naslednji prihajajoči praznični tedni.

K uspehu pesmi je zagotovo prispevala tako 65. obletnica pesmi kot tudi to, da je Brenda Lee pesem osvežila in ji dodala novejši videospot. Mnogi poznavalci menijo, da je razlog uspeha tudi dejstvo, da danes obstajajo boljše meritve za uvrstitev na lestvicah, vsekakor pa tudi dejstvo, da gre za vsestransko praznično pesem.

To ni prva pevkina pesem, ki se je uvrstila na lestvico Top 10

Brenda Lee pa se je že kot najstnica v poznih šestdesetih uvrstila na lestvico Top 10 pesmi, ko se je na prvo mesto uvrstila s pesmijo I Want to be Wanted. Ob zgoraj omenjenem rekordu pa je Leejevi uspelo podreti še en rekord. Pesmi Rockin' Around the Christmas Tree in I Want to be Wanted sta dosegli prvo mesto na lestvici v časovnem razmiku 63 let. To pomeni, da je Leejeva podrla tudi rekord v najdaljšem časovnem razmiku med pesmima, ki krojita vrhove lestvic. Omenjeni razmik je Leejeva več kot podvojila, prej je bil rekord v rokah pevke Cher, ki je imela med pesmima Dark Lady in Believe razmik na vrhu lestvice dolg 25 let.

