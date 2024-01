Neugoden spodrsljaj Eda Sheerana. Tako je rešil nastalo situacijo. #video

32-letni Ed Sheeran se je, še preden je stopil na oder v areni Kyocera Dome v Osaki in pozdravil občinstvo, spotaknil in padel na kolena, pri tem pa mu je nastalo neugodno situacijo uspelo rešiti, saj se je takoj pobral v velikem slogu. Iz nepričakovanega spodrsljaja se je na svojem Instagram profilu pošalil tudi britanski pevec sam in objavil video, ob katerem je zapisal, da se je stilsko rešil.

Kljub padcu hitro začel igrati kitaro in nadaljeval z nastopom

Kljub padcu s kitaro se je Ed Sheeran nemudoma pobral in začel z igranjem pesmi na kitaro ter se nasmehnil snemalcem, ki so pod odrom uspeli posneti njegov skorajšnji padec ob prihodu na oder.

Nekateri oboževalci in komentatorji, med njimi tudi pevec Calum Scott, ki je nastopil kot Sheeranov prednastopajoči gost, so na njegovem profilu podali svoje mnenje o nerodnem spodrsljaju megazvezdnika. Scott je v komentarju priznal, da si je Sheeranov šov ogledal na stadionu, a zaradi Sheeranove hitre reakcije njegovega spodrsljaja sploh ni opazil.

Ed Sheeran bo najprej v okviru turneje nastopil v Aziji, nato pa se bo poleti potepal po Stari celini. Foto: Guliverimage

Najprej v Aziji, nato po Evropi

To pa ni bil prvi Sheeranov nastop v letu 2024, saj je v okviru svoje turneje nastopil že trikrat, najprej 15. januarja v Bahrajnu, nato pa še na dveh zaporednih nastopih v Dubaju, 19. in 20. januarja. Po dveh koncertih v Osaki bo pevec 31. januarja zaključil japonsko turnejo v Tokiu v dvorani Tokyo Dome, poroča portal etonline.

Grammyjev nagrajenec bo s svojimi nastopi v Aziji nadaljeval, obiskal bo še Tajvan, Tajsko, Singapur, Malezijo, Indonezijo in Filipine, preden bo 16. marca v Mumbaju zaključil z azijskim delom turneje, poroča portal People. Sheeran se bo poleti preselil v Evropo, med drugim se bo ustavil v Italiji, Nemčiji, Španiji in drugod v vzhodni Evropi, tudi v Zagrebu.

Lani s koncertoma v ZDA podrl rekord

Britanski zvezdnik je že na začetku turneje Mathematics Tour junija 2023 na stadionu MetLife dosegel zgodovinski mejnik. Njegova prva dva nastopa v East Rutherfordu v New Jerseyju sta skupaj zaslužila osupljivih 18 milijonov dolarjev (16,64 milijona evrov) in podrla rekord obiskanosti stadiona s 173.390 prisotnimi oboževalci. Dosežek je na svojem Instagramu z obujanjem spominov na svoji poti od igranja na majhnih prizoriščih do podiranja rekordov na kultnih stadionih in objavo proslavil tudi eden najbolj predvajanih in oboževanih svetovnih glasbenih zvezdnikov.

Preberite še: