Nekdanji član Daft Punka sporočil dobro novico

Po letu 2021, ko se je francoski elektroduet upokojil in zaključil skupno ustvarjanje, se Thomas Bangalter na glasbeno sceno vrača s samostojnim albumom. Pred dvema letoma je duet zaključil 28 let trajajoče skupno ustvarjanje, ves čas pojavljanja pa sta člana dueta v javnosti nosila ikonične vesoljske čelade, brez katerih so ju fotografi ujeli le redko.

Novi album, ki bo izšel v orkestralni izvedbi in se imenuje Mythologies, bo izšel 7. aprila. Na njem bodo skladbe z naslovi: Premiers Mouvements, Le Catch, Thalestris, Les Gémeaux I, Les Amazones in L’Arrivée d’Alexandr ...

Novo glasbo je prvotno za balet z naslovom "Mythologies" naročil koreograf Angelin Preljocaj, poroča CNN. Šlo naj bi za 90-minutni notni zapis, v njem pa razkriva razkriva ljubezen do baroka in glasbe nasploh.

Na družabnih omrežjih je Bangalter razkril tudi svoj portret, kjer je za novo mitologijo upodobljena realistična profilna ilustracija z naslovom Portret Thomasa Bangalterja. Ko je dvojec začel s kariero, je izdal nekaj zamegljenih fotografij, a sta se ustvarjalca hitro odločila za anonimnost. Na vseh javnih dogodkih sta nosila vesoljske čelade, ki so postale njun zaščitni znak.

Leta 2014 je zasedba nastopila na podelitvi nagrad Grammy, kjer je osvojila nagrado za album leta imenovan "Random Access Memories".

Skupina Daft Punk je ustvarila najvplivnejše plesne skladbe vseh časov, ki so postale prave uspešnice, med njimi One More Time, Da Funk in Around The World, Get Lucky in druge.