Natalija Verboten: To so besede, ki jih tudi sama povem možu #video

Natalija Verboten, ki je bila tudi žirantka šova Nova zvezda Slovenije, je posnela nov videospot za pesem V srce, ki jo je napisal Rok Lunaček, sicer frontman skupine Flirt/Flirrt.

Rok je zanjo napisal nežno in pozitivno, a hkrati življenjsko besedilo, ki jo je takoj ob branju zadelo v srce, je razložila: "To so namreč besede, ki jih tudi sama rada slišim oz. povem možu. Preproste, nežne in prav nič osladne. Še posebej mi je všeč del refrena: 'Prav lepo mi je, ko znova mi šepečeš moje ime, vem, da me ti vidiš le v srce.'"

Z lasuljo do popolnoma drugačne Natalije

Videospot za to pesem so posneli v enem dnevu, v katerem se je Natalija prelevila v tri različne vloge, pri čemer je ena še posebej izstopala. Presenetila je namreč s krajšo pričesko, ki je pri pevki nismo vajeni.

Foto: Tibor Golob

"Nazadnje sem si lase, ki so bili dolgi prek polovice hrbta, čisto na kratko postrigla v sedmem razredu osnovne šole in potem prejokala ves teden. In sem rekla – nikoli več! (smeh, op p.)."

Zdaj pa je bilo drugače, saj se Natalija v resnici ni poslovila od svojih prepoznavnih dolgih las. "Sodelujem z vrhunskim frizerjem Kristijanom Skamljičem, ki mi, če me piči želja po drugačnem videzu, kot zdaj za potrebe videospota, to uredi z dobro, pristno lasuljo ali lasnimi podaljški in sem v trenutku popolnoma drugačna."

A šok ob prvem pogledu na novo podobo je bil vseeno velik, nam je razložila: "Ko sem se prvič videla s tem kratkim pažem, se mi je zdelo, kot da je pred mano v ogledalu čisto druga ženska (smeh, op. p.). Potem pa sem se hitro navadila, z mirom v duši, ker je bila to lasulja (smeh, op. p.)."

Še več utrinkov s snemanja videospota V srce:

Foto: Primož Predalič

