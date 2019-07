Na MetalDays tudi z božičkovo kapo #video

Poleg domačih metalcev je med tujimi največ Nemcev. Letošnje nepričakovano presenečenje pa je 400 metalcev iz Južne Amerike, iz Čila, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Sedem dni, trije odri, 100 bendov. Domačini so na trdi rok in hrup navajeni že 16 let, gostinci te dni dajejo vse od sebe.

Festival privablja navdušence vseh starosti, ne manjka niti staršev z otroki. Nekateri goste pozdravljajo.

"Mislim, da se je Metalcamp zelo dobro prijel med prebivalci. Nimam negativnih komentarjev glede tega," je dejala domačinka Vesna Kozar.

Tudi v posebnih opravah

Medtem ko so se domačini že privadili, gostinci, nekoliko bolj nejevoljni, v festivalskem času delajo s polno paro. V večernih urah gosti uživajo ob priljubljeni glasbi, v dnevnem času pa so jim na voljo različne dejavnosti. Med njimi tudi metalski fitnes.

"To je v bistvu ena vrsta aerobike. Plešejo neko vrsto aerobike na metalno glasbo," pojasnjuje organizatorka Nika Brunet.

Gosti se čez dan sproščajo z različnimi aktivnostmi, med črnimi majicami pa nekateri najdejo načine, da izstopajo. Eden od obiskovalcev je na primer nosil božičkovo kapo.

"Za to obstaja preprost razlog: da me prijatelji najdejo v gneči. In zato so na njej tudi lučke, da me najdejo v gneči tudi v temi," je pojasnil obiskovalec iz Danske.

Konec festivala bo morda zmotilo slabo vreme, a najbolj gorečih metalcev to ne bo vznemirilo.