Mešani odzivi tujine na Zalo in Gašperja: "Razvajena, privilegirana otroka"

Po nastopu Slovenije na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije so imeli tviteraši marsikaj povedati. Ustvarila sta se dva tabora, na eni strani so tisti, ki so navdušeni nad njima, na drugi pa tisti, ki ... jih nista ravno prepričala.

Zala Kralj in Gašper Šantl nista skakala od sreče, ko sta se uvrstila v finale izbora Pesmi Evrovizije in sta celo priznala, da sta upala, da jima ne bo uspelo.

Njuno ravnodušnost so opazili tudi številni gledalci in oboževalci Evrovizije, ki so se na Twitterju razpisali o njunem nastopu in tem, kako sta sprejela napredovanje v finale.

S svojo zaljubljenostjo in ravnodušnostjo zdaj presenečata še v Tel Avivu. Foto: Ana Kovač

Razvajena otroka z nehvaležnim odnosom?

"Tadva mladostnika bi morala imeti spremljevalca. Na Evroviziji sta, poskušajta biti vesela!"

"Res upam, da bo Slovenija v soboto pristala na zadnjem mestu zaradi njunega nesramnega in nehvaležnega odnosa ... Majhna razvajena, privilegirana otroka."

I really hope Saturday #slovenia plummet to last place because of their rude shitty ungrateful behaviour.... little spoiled entitled children #Eurovision2019 — Morgan Griffiths (@MorganMary1996) May 15, 2019

"On je videti vesel zaradi rezultatov, ona pa zaspano leži na njem (v zaodrju, ko so razglasili rezultate, op. p.), tudi na tiskovni konferenci. Kaj je narobe z njo, resno, ali kdo ve?"

That guy was so happy about the results and she was laying on him like a sleepy one. Even at the press conference. What's the deal with her, seriously somebody? #Eurovision #Eurovision2019 #slovenia #pressconference — sue (@adorerobyn) May 14, 2019

Uporabnik z BamBamHappyDog pa si je celo vzel čas in sestavil "lestvico čustev", ki sta jih na Evroviziji do zdaj pokazala naša predstavnika. Njun izraz je po njegovem mnenju enak pred nastopom in po njem, med čakanjem na rezultate in v trenutku, ko sta izvedela, da sta v finalu:

"Slovenija je odkrila zdravilo za nespečnost."

#Slovenia have finally found a cure for insomnia #Eurovision2019 — Giles 🇩🇰🇳🇱 (@EchoOfCheese) May 14, 2019

"Oh, kako ljubko. 'Kako dolgo sta zaljubljena? Oh, tri mesece. Kdaj sta bila izbrana za Evrovizijo? Oh, pred tremi meseci.' Kako priročno."

Aww, so sweet.



How long have you been in love?

Oh, three months.

And when were you selected for #Slovenia ?

Oh, three months ago…umm convenient#Eurovision2019 — Nick Adams-King (@Nickking) May 14, 2019

Na letošnji Emi sta v superfinalu premagala Raiven. Foto: Adrijan Pregelj

Drugim je všeč, da je bil njun nastop preprost, učinkovit

Po drugi strani sta mnoge prepričala s svojo preprostostjo, enostavnim nastopom in ganljivo pesmijo. Nekateri so jima celo napovedali zmago.

"Zelo sta mi všeč slovenska predstavnika. Preprosto, a učinkovito."

"Kako prisrčno. Ona je dobra pevka, on pa kitarist, čeprav ne vem, ali takšen nastop spada na Evrovizijo, ampak sta kul."

#Eurovision2019 #svn #slovenia



Awwww🥰 this is soooo cute! She is a good singer and he is good on his guitar. Then I don’t really know about the preformence or if this belongs in Eurovision, but it’s cool. — eurovision song contest reviews (@contest_reviews) May 14, 2019

"To je res zelo lepo. Škoda, da ne razumem, o čem poje."

This is genuinely so beautiful ❤️, Just a shame I can't understand a word of what she's saying 😂 #Slovenia #Eurovision #Eurovision2019 — KSC LTD (@KSC_Ltd) May 14, 2019

"Preprosto, a lepo. Ne potrebuješ veliko učinkov, če imaš dobro pesem."

"Povem vam, Slovenija ima dobre možnosti za zmago."

I tell you #Slovenia have a good chance at #Eurovision2019 one good song... — Lambechoppe (@whiskie_djim) May 14, 2019

"Ves pomp se nama še vedno zdi malo čuden"

Sicer sta Zala in Gašper že pred odhodom v Tel Aviv dala vedeti, da se zaradi celotnega dogajanja okrog Evrovizije počutita malce nelagodno, a da sta vesela, da sta dobila priložnost predstaviti Slovenijo na Evroviziji.

"Nama je 'ful kul', da se to dogaja in da se dogaja zdaj. Veseliva se, ampak se nama zdi ves pomp še vedno malo čuden, ker midva predvsem ustvarjava glasbo, to ostaja najin smisel vsega."

Naša predstavnika bosta na sobotnem finalu nastopila v prvi polovici, točen vrstni red nastopajočih pa bo znan po drugem predizboru, ki bo v četrtek.

