Marjetka se je na koncertu zlomila: Včasih se zgodi tudi to. Srce ni kamen. #video

"Včasih se ob navalu čustev zgodi tudi kaj takega. Začelo se je kot vsak koncert. A srce ni kamen in ne moreš si pomagati! Nekatere stvari se pač zgodijo. In to se nama je na koncertu zgodilo včeraj," sta Marjetka Vovk in Raay (Aleš Vovk) zapisala ob posnetku s koncerta v Ruski dači, ki sta ga pred dnevi delila na svojem profilu na Instagramu.

Zapisala sta, da se je Marjetka med koncertom zlomila. "Ceniva to, da ste danes prišli, res iz srca," je dejala in zajokala, obiskovalci pa so jo nagradili z glasnim aplavzom in vzkliki, da hočejo še.

Koncert je bil razprodan

Po koncu koncerta je dejala: "Ne vem, ali imam sploh še make-up, ker smo jokali, se smejali in plesali. Lepo je bilo, res hvala vsem, ki ste prišli v Rusko dačo. Midva sva neizmerno uživala." Raay pa jo je dopolnil, da je bil to eden najlepših koncertov do zdaj.

Nekaj ur pred koncertom sta sicer razkrila, da je koncert popolnoma razprodan.