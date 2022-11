Magnifico presenetil: letošnji božični koncert bo zadnji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 18 letih bo končal niz koncertov, ki jih prireja na božični dan in ki so skozi leta postali neizmerno priljubljen glasbeni dogodek.

V Sloveniji ni veliko koncertov, ki bi imeli tako uveljavljeno tradicijo, kot jo ima božični koncert, ki ga Magnifico v Ljubljani pripravlja že 18 let. Po pandemičnem premoru se tokrat 25. decembra vrača v Stožice, kjer napoveduje svoj najdaljši koncert do zdaj. "Igral bom tudi skladbe, ki jih običajno ne," je povedal med prenosom v živo na Facebooku, nato pa presenetil: "To bo moj najdaljši koncert tudi zato, ker bo obenem zadnji božični koncert."

"Prekinjam to tradicijo, ker se mi zdi, da se morajo na neki način vse stvari v življenju končati," je dejal, "ta koncert je zame in za mojo ekipo velik zalogaj, mene pa glasba nosi nekam drugam in želim si obrniti nov list."

Foto: Mediaspeed

Zadnji božični koncert je Magnifico posvetil Smiljanu Krežetu, znanemu mariborskemu organizatorju dogodkov, ki je umrl leta 2013. Magnificovih božičnih koncertov se je namreč domislil Kreže, prvega je priredil v Mariboru, pozneje pa so se koncerti preselili v Ljubljano.

Ob tem je Magnifico dodal, da bo zadnji koncert poseben tudi zato, ker bo tokrat storil nekaj, česar ni še nikoli – sprejemal bo glasbene želje.

Spoštovana publika, že 18 let delam koncerte 25. decembra. In odločil sem se, da bo letošnji zadnji. Bo najdaljši v moji karieri in v spomin na dobrega prijatelja Smiljana Krežeta, ki se jih je spomnil. Se vidimo v Areni Stožice. ➡️Vstopnice: https://www.entrio.si/event/magnifico-arena-stozice-12099 Posted by MAGNIFICO on Thursday, November 17, 2022

Preberite še: