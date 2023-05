Let 3 po vstopu v finale: Končajte preklete vojne

"Naša mala, neumna, toda zelo pametna pesem je na neki način protivojna, ker smo prepričani, da v vojni ni zmagovalca. Vsi so žrtve. Zato, prosim, končajte preklete vojne kjerkoli in kadarkoli," je novinarjem o skladbi Mama ŠČ! dejal frontman Let 3 Zoran Prodanović - Prlja in s temi besedami požel aplavz. Dodal je, da tako kot v vojnah ni zmagovalcev, na Evroviziji ni poražencev.

"Čestitamo umetnikom, ki se niso uvrstili naprej, niste poraženci, ampak ste naši prijatelji," je še izjavil Prlja in dodal, da so izjemno ponosni, da se jim je uspelo uvrstiti v finale.

Hrvaški evrovizijski predstavniki Let 3 Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

Veselje nad vstopom v finale so, jasno, izražali tudi vsi preostali izvajalci. Medtem ko so bili na razglasitvi finalistov Hrvati prvi, ki so jih poklicali, pa je Norveška na vstopnico v finale čakala vse do zadnjega.

Njihova izvajalka Alessandra je o tem povedala, da je bila že povsem na koncu z živci. "S plesalci in ekipo smo bili že na robu nezavesti. Bilo je grozno," je dejala, "jaz sem si že govorila, da smo se pač potrudili po svojih najboljših močeh, nato pa so vendarle poklicali še Norveško."

Norvežanka Alessandra s svojimi plesalkami in plesalci Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

Med uvrščenimi v finale je tudi Švicar Remo Forrer, ki do zdaj ni vzbujal pretirane pozornosti, prav tako mu niso napovedali kakšnega uspeha na Evroviziji. "Z vstopom v finale so se mi uresničile največje sanje," je dejal, "veliko švicarskih medijev je zatrjevalo, da se bo težko uvrstiti v finale, in tudi sam sem jim že začenjal verjeti. Zato sem zdaj toliko bolj zadovoljen z izidom."

Srbski predstavnik Luke Black se med novinarskimi vprašanji ni mogel izogniti tistim o tragičnih strelskih pohodih pred tednom dni. "To se v moji državi do zdaj ni dogajalo, vedno sem bil prepričan, da smo varni. Zato je bil to velik šok," je dejal.

Srbski predstavnik Luke Black Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

"Svoj nastop sem posvetil ljudem, ki so jih ti dogodki prizadeli," je še povedal pevec, ki je med nastopom na srajci nosil črne trakove, s katerimi je počastil spomin na žrtve strelskih pohodov.

Finski predstavnik Käärijä, ki je že pred začetkom tekmovanja veljal za enega od favoritov, je z energičnim nastopom še okrepil napovedi, da bi lahko prav on letos odnesel zmago. A sam se s tem ne hotel obremenjevati, je poudaril na novinarski konferenci: "Biti tukaj je edinstvena priložnost in v njej želim predvsem uživati."

Finec Käärijä velja za enega od največjih favoritov letošnjega izbora. Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

"Tukaj je ogromno odličnih izvajalcev," je še dejal, "in vsi smo že zdaj zmagovalci. Seveda pa si vsi želimo tudi zmagati."

