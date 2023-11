Kitaro Erica Claptona na dražbi prodali za več kot milijon dolarjev

Kitaro, na katero je britanski rocker Eric Clapton nekoč igral v skupini Cream, so prodali za skoraj 1,3 milijona dolarjev. Claptonova psihedelična kitara je tako dosegla najvišjo ceno na četrtkovi dražbi hiše Julien's Auctions z naslovom Worn And Torn, ki je ponujala glasbila in druge predmete rock'n'rolla, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Obenem je električna kitara Gibson SG iz leta 1964 postala najdražja Claptonova kitara, ki so jo kadarkoli prodali na dražbi, so sporočili iz avkcijske hiše.

Kot so spomnili pri dpa, je bila kitara poimenovana Clapton's Fool Guitar (Claptonova nora kitara), saj je poslikana s psihedeličnimi podobami, ki sta jih ustvarila Marijke Koger in Simon Posthuma, ustanovna člana nizozemskega umetniškega kolektiva, ki je postal znan kot The Fool.

Električna kitara Gibson SG iz leta 1964 je postala najdražja Claptonova kitara, ki so jo kadarkoli prodali na dražbi, so sporočili iz avkcijske hiše. Foto: Shutterstock

Kolektiv je pozneje sodeloval tudi z vrsto drugih glasbenikov, med drugim je oblikoval kostume, ki so jih nosili Beatli med predvajanjem skladbe All You Need Is Love in v filmu Magical Mystery Tour iz leta 1967.

Clapton naj bi jo prejel od člana Beatlov Harrisona

Clapton naj bi kitaro prejel od člana Beatlov Georgea Harrisona, potem ko je skupina Cream leta 1966 izdala album Fresh Cream. Mnogi trdijo, da je bila Claptonovo glavno glasbilo za razvoj t. i. ženskega tona, ki je postal prepoznaven zvok v zgodovini rocka, so pojasnili v avkcijski hiši.

Na dražbi prodali še nekaj drugih predmetov slavnih britanskih glasbenikov

Na dražbi so prodali tudi nekaj drugih predmetov slavnih britanskih glasbenikov, med drugim za 5.200 dolarjev modro-bel jopič Eltona Johna, ki ga je nosil v videospotu za skladbo Passengers iz leta 1984.

Za 227.500 dolarjev so prodali originalni športni avto chevrolet corvette stingray iz leta 1966, katerega lastnik je bil kitarist skupine Guns N' Roses Slash.

Avkcijska hiša Julien's Auctions, ki praznuje 20 let, nadaljuje prodajo predmetov rock'n'rolla. Med drugim napoveduje prodajo kitare, na katero je igral Kurt Cobain na svojem zadnjem nastopu Nirvane v Münchnu marca 1994. Za modro električno kitaro Fender Mustang nameravajo iztržiti do dva milijona dolarjev, še piše dpa.

