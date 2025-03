Eric Clapton praznuje 80. rojstni dan

Britanski kitarist Eric Clapton danes praznuje 80. rojstni dan. Velja za enega najvplivnejših kitaristov v zgodovini glasbe, prodal je okoli 280 milijonov izvodov albumov. Je tudi edini glasbenik s tremi vpisi v dvorano slavnih rock'n'rolla – kot solo izvajalec in član skupin The Yardbirds in Cream.

V zgodovino glasbe se je zapisal z uspešnicami, kot so Layla, Wonderful Tonight, Tears in Heaven.

Eric Patrick Clapton se je rodil 30. marca 1945 v angleškem mestu Ripley kot nezakonski sin kanadskemu vojaku Edwardu Walterju Fryerju in Angležinji Patricii Molly Clapton. Vzgajala sta ga babica Rose Clapton in njen drugi mož Jack Clapp.

Najprej je z Jimmyjem Pageom in Jeffom Beckom igral v glasbeni skupini The Yardbirds. Izvorno je skupina igrala blues, a je nato svoj repertoar razširila in začrtala smernice psihedeličnega in hard rocka. Skupino je Clapton zapustil in se pridružil Johnu Mayallu & The Bluesbreakers, s katerimi je tudi zaslovel.

A se je tudi tega sodelovanja zasitil in kasneje z bobnarjem Gingerjem Bakerjem ter basistom Jackom Bruceom ustanovil skupino Cream. V tem obdobju je z zanj značilnimi dolgimi kitarskimi improvizacijami in novimi prijemi pomembno vplival na razvoj rock glasbe.

Uspešnica Layla nastala leta 1970

Njegovi naslednji dve skupini sta obstajali le po leto dni, vendar sta si zagotovili mesto v glasbeni zgodovini. S skupino Blind Faith je nastopil na koncertu v londonskem Hyde Parku pred 100.000 obiskovalci. Za skupino Derek and the Dominos pa je leta 1970 napisal skladbo Layla, ki jo je navdihnila neuslišana ljubezen do manekenke in fotografinje Pattie Boyd.

Po razpadu skupine Derek and the Dominos je imel Clapton težave z drogo. Kljub temu mu je leta 1970 uspelo uspešno začeti samostojno kariero z albumom, poimenovanim preprosto Eric Clapton, na katerem sta tudi pesmi After Midnight in Let It Rain. Da je premagal odvisnost od heroina, je kitarski virtuoz po pisanju nemške tiskovne agencije dpa potreboval več let.

Leta 1974 je izdal enega svojih najbolj znanih albumov 461 Ocean Boulevard z uspešnico I Shot The Sheriff. V tem času je razpadel zakon Georgea Harrisona in Pattie Boyd. Clapton in Boyd sta zbližala in ko sta se leta 1979 poročila, je bil Harrison eden od poročnih gostov. Zakon je trajal deset let.

Po koncu odvisnosti od heroina se je Clapton boril še z odvisnostjo od alkohola, ki jo je premagoval vse do poznih 80. let minulega stoletja. Danes s svojo fundacijo Crossroads Centre Foundation pomaga ljudem, ki trpijo zaradi odvisnosti.

Eden Claptonovih največjih glasbenih uspehov je povezan z najtežjim trenutkom v svojem življenju. Z grammyjem nagrajeno Tears In Heaven je napisal iz žalosti ob izgubi sina Conorja, ki je leta 1991 pri štirih letih padel z okna newyorške stolpnice.

Clapton je kot solo izvajalec izdal 22 studijskih albumov in številne posnetke v živo. MTV Unplugged iz leta 1992 s 26 milijoni prodanih izvodov velja za najbolje prodajani koncertni album v zgodovini glasbe. Z legendarnim B.B. Kingom je izdal album Riding With The King (2000), z J.J. Caleom pa album The Road to Escondido (2006). Nazadnje je lani izdal album Meanwhile.

Svojo naslednjo turnejo bo po pisanju dpa Clapton začel aprila. Nastopil bo na Japonskem, v Veliki Britaniji, Italiji, Franciji in ZDA.