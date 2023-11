Nekoč v Trstu, danes rekorder: to je nov najdražji ferrari #foto

Enega izmed najredkejših ferrarijev 250 GTO so na dražbi prodali za 47 milijonov ameriških dolarjev, tako da je postal najdražji ferrari z dražb do zdaj.

Ferrari je ta model najprej uporabil s štirilitrskim motorjem V12 in ga uporabil za svojo tovarniško ekipo.

Leta 1962 so se najprej podali na dirko 1.000 kilometrov Nürburgringa, nato pa s povečano močjo motorja na 390 “konjev” še na 24-urno dirko v Le Mans. Takrat so avtomobilu dodali manjše luči pod sprednjimi smerniki, ki so še danes del avtomobila.

Foto: Wikimedia Commons

Po koncu sezone 1962 so prepovedali uporabo štirilitrskih motorjev in Ferrari je takrat prodal avtomobil Tržačanu Pietru Ferraru. S pomočjo Maranella je za 250-tico dobil klasičen trilitrski motor in s takim ferrarijem julija 1964 tudi vozil na takratni dirki med Trstom in Opčinami. Bil je peti v razredu. Kmalu zatem je Ferrraro prodal ferrarija na Sicilijo.

Avtomobil je zamenjal več lastnikov, od leta 1985 ga je lastil zbiratelj iz Ohia v ZDA. Po 38 letih ga je zdaj vendarle prodal. Upal je celo na ceno prek 60 milijonov dolarjev, a naposled so ga na dražbi prodaliz za 47 milijonov dolarjev, skupaj s pristojbinami pa je končna vrednost narasla na 51,7 milijona dolarjev.

Ferrari 250 GTO je sinonim za prodajne rekorde na različnih avtomobilskih dražbah. Za avtomobil, ki so ga izdelovali med leti 1962 in 1964 ter jih na ceste v tej izvedbi poslali 36, so že leta 2014 na dražbi hiše Bonhams iztržili 38 milijonov dolarjev. Leta 2018 je padel absolutni rekord - dražbena hiše RM Sotheby's je za ferrarija 250 GTO iztržila neverjetnih 48,405 milijona dolarjev.