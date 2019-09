Kdaj se je Nina Pušlar počutila najbolj zvezdniško? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nina Pušlar se vrača na oder ljubljanskih Križank. Pušlarjeva je zagotovo ena izmed najbolj priljubljenih izvajalk zadnjih let. Od zmagovalke šova talentov do vsestranske glasbenice, ki na svoje koncerte privablja mlado in staro, se bere biografija Dolenjke, ki vsako leto kot po pravilu poskrbi tudi za novo veliko uspešnico na radijskih postajah. V 14 letih je izdala šest albumov, imela pa tudi eno glavnih vlog v muzikalu Cvetje v jeseni, enem najuspešnejših pri nas.