Joker Out pred Evrovizijo: Če ne pridemo v finale, bomo zelo razočarani #video

Skupina Joker Out, ki bo letos Slovenijo zastopala na Evroviziji, je pred odhodom v Liverpool izjemno optimistična in samozavestna. Prepričani so, da bodo prišli v finale, za Siol.net pa so razkrili tudi, kako bodo videti njihova oblačila. Pesem Carpe Diem bodo sicer v celoti zapeli v slovenščini.

"Če se ne bomo uvrstili v finale, bomo zelo razočarani. Ampak to se ne bo zgodilo," sta prepričana člana skupine Joker Out Kris Guštin in Nace Jordan.

Imajo oprijemljive dokaze, da je uvrstitev v finale zelo realna možnost

Od drugih jih, kot so povedali, loči predvsem to, da imajo "za naše pojme zelo dobro pesem". "Na predevrovizijskih dogodkih je tudi občinstvo to več kot potrdilo. Po vseh mestih in državah, kjer smo se pojavili, smo postavili tudi kar dobro bazo oboževalcev. Tako imamo poleg samozavesti, ki je bila tu že, še preden smo začeli evrovizijsko zgodbo, tudi oprijemljive dokaze, da je uvrstitev v finale zelo realna možnost. Glede tega je občutek zelo dober," je za Siol.net povedal Guštin.

Jordan je razkril, da bodo danes prvič preizkusili oblačila, ki jih je tudi tokrat izbral Damir Ponorelii: "Kar lahko povemo, je to, da bodo vključevala idrijsko čipko."

Skupino Joker Out sestavljajo (od leve proti desni) Nace Jordan, Jure Maček, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin in Jan Peteh. Foto: Gaja Hanuna

V zadnjem mesecu so bili doma zgolj tri dni

Člani skupine Joker Out, ki jo poleg Guština in Jordana sestavljajo še Bojan Cvjetićanin, Jure Maček in Jan Peteh, so se pred kratkim vrnili s turneje po Evropi in Bližnjem vzhodu, na kateri so spoznali skoraj vse tekmovalce. "Spoznali smo 33 delegacij, tri pa se niso udeležile nobenega dogodka," je pojasnil Cvjetićanin, Guštin pa je dodal, da so zadnji mesec doma preživeli zgolj tri dni.

"Vsaka država nas je navdušila po svoje. Na Poljskem se je na našem spoznavnem druženju pojavilo največ ljudi, in sicer sto, kar je bizarno veliko število za skupino, ki prihaja iz Slovenije. Na Nizozemskem smo imeli odličen odziv in za moje pojme najboljši nastop. Jaz govorim nizozemsko, kar je zelo navdušilo ljudi. Tudi Španci so nas zelo lepo sprejeli, ker smo jim očitno všeč, pa tudi Bojan zna govoriti špansko, kar jim je zelo ugajalo. Vsaka država nam je dala nekaj svojega in težko rečem, katera je bila najboljša oziroma najljubša," je poudaril Guštin.

Kot je še povedal, so se razumeli z vsemi, najbolj pa so se povezali s San Marinom, Irci, Finci, Čehi in Španko, "ki je zelo simpatična".

Na Evrovizijo odhajajo izjemno samozavestni in optimistični. Foto: Bojan Puhek

V petek izide duet z Elvisom Costellom

Predstavniki razvedrilnega programa na RTV Slovenija, ki so izbrali letošnje predstavnike, so poudarili, da so sprejeli pravo odločitev, kar je potrdil tudi zadnji mesec, ko so fantje na poti po Evropi in Izraelu "pokazali izjemno mero vztrajnosti, delavnosti, profesionalnosti in razumevanja, kaj to tekmovanje od njih zahteva".

Pred odhodom v Liverpool so za oboževalce pripravili tudi presenečenje. V petek namreč izide njihov duet pesmi Novi val z Elvisom Costellom. "Kako je do tega prišlo? Elvis je našo glasbo poslušal že pred leti, ko smo mu pokazali drugi album, pa mu je bil zelo všeč Novi val. Pesem je najprej prevedel v angleščino, zatem pa je sledilo sodelovanje. Videospot bo sestavljen iz njegovega dela, ki ga je posnel v New Yorku, in našega dela, ki smo ga posneli v Liverpoolu. Lepa zgodba. Samo spoznati ga še moramo v živo," je o sodelovanju z britanskim glasbenikom povedal Maček.

Za Siol.net so spregovorili tudi o komentarju novinarja BBC Marka Savagea, ki je zanje in njihovo skladbo zapisal: "Ko bo konec, se ne boste spomnili, da se je sploh kdaj zgodilo."

V Liverpool odhajajo s karizmo in zagonom

Ker so pesem Carpe Diem, s katero bodo Slovenijo zastopali na Evroviziji, zaigrali že praktično povsod, samo v Sloveniji še ne, v prihodnjem tednu v Ljubljani pripravljajo druženje z oboževalci, na katerem bodo "za najboljše oboževalce" pesem prvič zapeli tudi v Sloveniji. Dogodek pripravljajo 25. aprila ob 15. uri na Novem trgu.

Joker Out se torej 1. maja odpravljajo na pot proti Liverpoolu, kamor odhajajo izjemno samozavestni. "Tudi če je na začetku obstajal kanček strahu, se je zdaj, ko smo spoznali celotno evrovizijsko sceno, ta povsem izničil. Na oder v Liverpoolu ne bomo stopili z ničimer drugim kot karizmo in zagonom," je sklenil Peteh.

