Joker Out vroči tudi na Hrvaškem: to jim je kot prvim uspelo v petih urah

Potem, ko je skupina Joker Out pretekli vikend v luksuzni zagrebški soseski na Šalati v slovenščini pela okoli 2.500 glavi množici in z nastopom navdušila obiskovalce, je zdaj postavila nov mejnik, saj ji je uspelo v zgolj petih urah razprodati Tvornico kulture v Zagrebu, prizorišče, ki se lahko primerja s slovensko Cvetličarno.

Nad mladimi slovenskimi rockerji navdušene tudi Hrvatice

Kot je o njihovem nastopu na Šalati pretekli vikend zapisal portal Index, so Slovenci v Zagrebu naredili pravi šov in med drugim še posebej razveselili številne oboževalke, ki so celo raztrgale rokav srajce pevcu skupine Bojanu Cvjetićaninu, na oder pa so prileteli tudi modrčki in cvetje.

Na prizorišču šele novembra, karte že pošle

Na prizorišču Tvornica kulture bo skupina sicer nastopila šele 11. novembra letos, a karte za njihov nastop so že pošle.

Karte za koncert na Šalati so prav tako pošle že nekaj tednov pred njihovim nastopom, za koncert v Tvornici kulture pa so se povezali z agencijo LAA in včeraj najavili novembrski nastop v Tvornici, v petih urah pa so bile karte razprodane. Njihova založba je zapisala, da gre zagotovo za najhitreje razprodan koncert kateregakoli slovenskega izvajalca na Hrvaškem v zgodovini.

Foto: Instagram/Joker Out

Skupino čaka pestro poletje

Joker Out se že ta vikend odpravlja v Dublin, kjer bodo nastopili na dveh koncertih s skupino Wild Youth, ki je na Evroviziji v Liverpoolu zastopala Irsko. Nastopili bodo na koncertu v klubu Workman's, dva dni kasneje pa še v klubu Whelan's, ki velja za legendaren klub dublinske scene.

Julija se skupina tudi odpravlja na svojo prvo turnejo po Veliki Britaniji, kjer bodo nastopali na štirih prizoriščih, poleg tega pa jih čaka pestro poletje, saj se bodo ustavili po številnih evropskih mestih in tudi na domačih prizoriščih, poleg tega pa zanimanje za njihove nastope prihaja tudi iz ZDA.

Oktobra pa bo skupina nastopila na samostojnem koncertu v ljubljanskih Stožicah.