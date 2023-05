Je šla zmaga na Evroviziji v prave roke? Številni se razburjajo, zakaj ni zmagal Finec.

Kljub spektakularnemu šovu, ki so ga v Liverpoolu pripravili Britanci, je med ključnimi besedami, ki krožijo po družbenih omrežjih, beseda "ROBBED" (oropan), ki se nanaša na finskega predstavnika Käärijä.

Po vnovični zmagi švedske predstavnice Loreen, ta je s pesmijo Euphoria zmagala že leta 2012, so se v javnosti pojavile burne razprave o tem, da bi moral zmagati Finec, saj je dobil največ glasov občinstva.

Medtem ko je Loreen prejela bistveno več točk strokovnih žirij posameznih držav, je Käärijä prejel več glasov občinstva. Številni oboževalci so tako razočarani, ker steklenega mikrofona ni odnesel Finec, čigar pesem Cha Cha Cha je bila res nekaj posebnega.

Ko so sešteli vse glasove, je na prvem mestu pristala Švedska s 583 točkami, na drugem Finska s 526 točkami in na tretjem Izrael s 362 točkami.

Med favoriti za zmago sta bili tako Finska kot Švedska, Loreen pa je na koncu postala prva ženska v zgodovini Evrovizije, ki je na tekmovanju zmagala dvakrat. Med moškimi ta čast pripada legendarnemu Johnnyju Loganu.

Na družbenih omrežjih pa so se pojavile številne razprave o tem, da bi morala zmagati Finska. Vsem je skupno, da je bil Finec "oropan", saj bi žirija "morala poslušati glas občinstva".

