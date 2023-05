Kaj je v ozadju? Kultni avtomobil na evrovizijskem odru. #foto

36 let stara toyota MR2, kultni avtomobil iz osemdesetih let, bo danes najbolj nenavadni del kulise finala letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Avtomobil pripada pevcu avstralske zasedbe, zato so ga morali v Liverpool pripeljati celo iz Pertha.

Nastopajoči na Evroviziji nemalokrat presenetijo s svojim stilom, koreografijo ali odrsko kuliso. To je na letošnjem tekmovanju že uspelo avstralski glasbeni zasedbi Voyager, ki je na oder pripeljala čisto pravi avtomobil. In to ne vsakdanjega, temveč toyoto MR2 iz leta 1988, eno od ikon avtomobilskega in japonskega sveta tistega časa. To je bil prvi japonski velikoserijski avtomobil s sredinsko postavljenim motorjem. Odlično ohranjen primerek se je po uspešnem polfinalu že znašel pod žarometi svetovne javnosti.

Foto: Reuters

Zasedba Voyager je toyoto v Liverpool pripeljala s seboj iz Avstralije, jo postavila na oder, pevec Danny Estrin pa je celo stopil na njen sprednji del. Za morebitne udrtine se ni pretirano bal, saj je avtomobil dejansko njegov.

Estrin je po uspešnem nastopu v polfinalu, kjer so si Avstralci priborili današnji finale, povedal več o vlogi avtomobila v njihovem glasbenem nastopu. Bela toyota je bila Estrinov sploh prvi avtomobil, ki so ga že večkrat uporabili v lastnih videospotih. Iskali so artikel, ki bi poudaril glasbeni stil osemdesetih let in bi predstavljal tudi sredstvo za pobeg iz vsakdanjega kaosa v naravo.

Pred Evrovizijo najprej temeljita obnova in tudi zaščitna folija za barvo

Avstralski pevec je toyoto kupil pred slabimi 20 leti. Kot je povedal v Liverpoolu, jo je kupil zaradi tega, ker je imela dva sedeža, ki sta zdaj rezervirana zanj in njegovo kitaro. Pred svojim evrovizijskim nastopom se je povezal s specialisti za obnovo takih avtomobilov v Angliji, ki so avstralsko MR2 spravili v brezhibno stanje. Avtomobil je dobil tudi zaščitno folijo.

Foto: Reuters

Že 40 let od razkritja v Tokiu

Toyotin avtomobil je dejansko ena izmed Toyotinih ikon iz osemdesetih let, ki je največ slave požela prav v svoji prvi od skupno treh generacij. Leta 1976 je Toyota izdelala oblikovalski projekt, čigar cilj je bil oblikovati vozniško zabaven, preprost in lahkoten avtomobil. Tri leta pozneje so začeli z razvojem avtomobila, ki je v tem času pridobil lastnosti športnega avtomobila. Leta 1983, torej pred 40 leti, je Toyota avtomobil še kot koncept SV-3 razkrila na avtomobilski razstavi v Tokiu in ga leta 1984 v serijski obliki in pod imenom MR2 poslala prvim kupcem.

Avtomobil je s prihodom na trg časovno sovpadal s hondo CR-X in nissanom EXA, že deset let prej njima pa so po cestah v Evropi vozili avtomobili, kot sta bila volkswagen scirocco in fiat X1-9.

Predhodnik današnje toyote GR86

Prvo generacijo MR2 je Toyota izdelovala med leti 1984 in 1989. Že prvo leto je MR2 zmagal na izboru najboljšega avtomobila na Japonskem. Dolg je bil 3,9 metra, njegova masa pa je komaj presegala eno tono. Za pogon dvosedežnega avtomobila je poskrbel sredinsko postavljeni atmosferski motor, tako 1,5- kot 1,6-litrski. Pri razvoju podvozja in vozniške dinamike je takrat Toyota tesno sodelovala tudi z Lotusom.

Zaradi svoje lahkotnosti in za svoje čase odličnih zmogljivosti je MR2 tudi izven Japonske dobil odlične odzive. S svojo osnovno filozofijo, če izvzamemo sredinsko postavljeni motor, je že takrat napovedoval modele, kot jih pri Toyoti poznamo v zadnjem desetletju − to sta predvsem GT86 in GR86.

Toyota, ki je imela v osemdesetih letih za svetovno prvenstvo v reliju že dirkalnik skupine B − celica je bila zaradi pogona na zadnji kolesi nekonkurenčna, a zaradi vzdržljivosti dobra izbira za najtežje makadamske relije −, je na osnovi MR2 razvijala konkurenčnejši dirkalnik skupine B in napovedane skupine S. Ker so se pravila leta 1986 po več tragičnih nesrečah povsem spremenila, je Toyota izdelala le nekaj testnih prototipov. S kratko medosno razdaljo in turbo motorjem je bil ta dirkalnik le težko obvladljiv. Enega od treh preživelih prototipov ima Toyota še danes v nemškem Kölnu.