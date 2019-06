Šampanjec, delnice Uberja in umetnine: postal je prvi milijarder med raperji #video

Legendarni raper, ki je tudi uspešen podjetnik, je od zdaj tudi prvi milijarder med hip hop glasbeniki, so izračunali pri Forbesu. "Ocenili smo vrednost njegovih deležev v podjetjih, prišteli dohodke in odšteli radodaren znesek, ki ga terja zvezdniški življenjski slog," so pojasnili in dodali, da so se izračuna lotili precej konservativno, kar pomeni, da raperjevo premoženje znaša vsaj milijardo dolarjev, verjetno pa še kakšen dolar več.

Shawn Carter, svetovni javnosti bolj znan kot Jay-Z, je odraščal v revnem okolju v Brooklynu. Prvič je pozornost javnosti pritegnil z debitantskim albumom Reasonable Doubt, ki ga je revija Rolling Stone pozneje uvrstila med 500 najpomembnejših albumov vseh časov, njegov šesti album The Blueprint iz leta 2001 pa so letos uvrstili v zbirko posnetkov v nacionalni ameriški knjižnici - zbirko, ki je rezervirana za albume "z visoko kulturno, zgodovinsko ali estetsko vrednostjo", poroča CNN.

Denar, ki mu ga je prinesla glasba, Jay-Z že nekaj časa vlaga v druge, zelo donosne posle. Tako je njegovo premoženje razčlenil Forbes:

Armand de Brignac - 310 milijonov dolarjev

Vse odkar se je leta 2006 prepoznavna zlata steklenica šampanjca s pikovim asom pojavila v spotu za njegovo uspešnico Show Me What You Got, je Jay-Z povezan s to znamko šampanjca. Šampanjec Armand de Brignac, ki je od leta 2014 v stoodstotni lasti raperja, velja za njegov najdonosnejši oziroma najvrednejši posel.

Investicije - 220 milijonov dolarjev

Jay-Z ima obsežen investicijski portfelj, med drugim ima delež v Uberju, ki ga Forbes ocenjuje na 70 milijonov dolarjev. Te delnice naj bi bile leta 2013, ko jih je kupil, vredne dva milijona dolarjev.

D’Ussé - 100 milijonov dolarjev

Konjak, ki ga je Jay-Z na trg poslal v sodelovanju z Bacardijem, dosega kar 80-odstotno letno rast prodaje, prodali naj bi že več kot milijon steklenic letno.

Raperjev posel z alkoholom: šampanjec Armand de Brignac in konjak D’Ussé Foto: Getty Images

Tidal - 100 milijonov dolarjev

Platformo za pretakanje glasbe je raper predstavil leta 2015 skupaj z vrsto zvezdniških vlagateljev - od Kanyeja Westa in Calvina Harrisa do, jasno, njegove žene Beyoncé.

Roc Nation - 75 milijonov dolarjev

Podjetje, ki ga je ustanovil leta 2008, združuje glasbeno založbo, zastopanje glasbenikov (med drugim Rihanne) in športnikov, koncertno produkcijo in druge posle s področja šovbiznisa.

Glasbena zbirka - 75 milijonov dolarjev

Jay-Z si je izpogajal pravice do svojih izvirnih posnetkov, ki jih je izdal pod okriljem založbe Def Jam, in je zdaj ekskluzivni nosilec pravic zanje - tako sam pobere tantieme za svoje uspešnice, ki zberejo skoraj milijardo predvajanj letno.

Umetniška zbirka - 70 milijonov dolarjev

Raper je že leta navdušen zbiralec umetnin, o čemer se rad pohvali tudi v svojih skladbah. Leta 2013 je tako za 4,5 milijona dolarjev kupil Basquiatovo delo Meka in ga istega leta omenil v skladbi Picasso Baby.

Nepremičnine - 50 milijonov dolarjev

Potem ko sta se jima leta 2017 rodila dvojčka, sta Jay-Z in Beyonce kupila kar dve domovanji - 26 milijonov dolarjev sta odštela za graščino v Hamptonsih na vzhodni obali ZDA, 88 milijonov dolarjev pa za posestvo v prestižni losangeleški soseski Bel Air. Raper je tudi lastnik stanovanja v newyorški soseski Tribeca, ki ga je leta 2004 kupil za slabih sedem milijonov dolarjev.

Preberite še: