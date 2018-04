Hrvaški evrovizijski škandal: pesem so prodali tudi drugim

Dober mesec dni pred letošnjim izborom za pesem Evrovizije je pri naših južnih sosedih obilo razburjenja povzročila vest, da so avtorji pesmi, s katero se bo Hrvaška predstavila, njeno glasbeno podlago prodali tudi drugim izvajalcem.

Franka Batelić, letošnja predstavnica Hrvaške na Evroviziji Foto: ESC 2018

Začelo se je z obtožbo o plagiatorstvu, ki jo je na družbenih omrežjih objavil romunski glasbenik Guez. Da je ta ali druga evrovizijska pesem plagiat, je pravzaprav stalnica tega glasbenega tekmovanja, in Romunova obtožba na prvi pogled ni bila nič novega.

Kot je Guez zapisal na Facebooku, je pesem Crazy, s katero bo pevka Franka Batelić na Evroviziji predstavljala Hrvaško, plagiat njegove pesmi Ceea ce iubim. To je podkrepil z dejstvom, da je svojo pesem na YouTubu objavil 24. februarja, dva dneva preden so Hrvati predstavili samo del svoje evrovizijske pesmi (celotno so objavili slaba dva tedna pozneje).

Crazy, hrvaška pesem za letošnjo Evrovizijo:

Pesem romunskega glasbenika:

Na Romunove obtožbe se je najprej odzval menedžer hrvaške evrovizijske predstavnice Franke Batelić. Guez je po poročanju portala Index.hr izjavil, da so "veseli novih zanimivih priredb" njihove pesmi, ki so nastale, ker sta instrumentalna in karaoke različica dostopni na vseh javnih glasbenih platformah.

Glasbeno podlago je kupil za nekaj desetakov

To pa je romunskega glasbenika še bolj razjezilo. "Hrvaška spet poskuša lagati. Denzel Beats mi je prodal 'beat' in ga potem dal Franki," je zapisal in s tem odgovornost za dve skorajda popolnoma enaki pesmi prevalil na enega od hrvaških evrovizijskih producentov Denisa Mevljo, znanega kot Denzel Beats. Od njega je namreč licenco za sporno melodijo in ritem januarja kupil za 79,99 dolarja oziroma dobrih 60 evrov.

Hrvaški producent: Prišlo je do pomote

Mevlja je v nedeljo vendarle priznal, da je zmešnjavo povzročil on. Producent, ki se ukvarja z ustvarjanjem in prodajo ritmov ter glasbenih podlag, je na stran za prodajo pomotoma naložil napačen dokument - tisti z glasbeno podlago pesmi Crazy -, tega pa je kupil Guez in z njim ustvaril svojo pesem.

Romunski glasbenik medtem me opušča obtožb - v nedeljo je na Facebooku objavil, da obstaja še tretja različica iste pesmi. Enako glasbeno podlago naj bi uporabili tudi v Albaniji, in sicer za pesem, ki je tekmovala celo na njihovem nacionalnem izboru za pesem Evrovizije:

Hrvaški evrovizijski tim medtem zatrjuje, da neljubi pripetljaj ne bo vplival na njihov nastop. "Žal mi je, da je Franka postala žrtev moje nepazljivosti in nespretnosti, za katero niti ni vedela in ki jo je, razumljivo, šokirala," je za Index.hr izjavil producent Denzel Beats. "Vem, da bo na evrovizijskem odru dala vse od sebe."