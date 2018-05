Glasbeni poklon preminuli slovenski umetnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarina Avbar se je kot prezgodaj umrla umetnica poslovila zaradi izgubljene življenjske bitke z zdravjem. Bila je ena najvidnejših domačih kantavtoric zadnjega desetletja, skladateljica, tekstopiska, pevka, igralka, so o njej poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Umrla umetnica je bila poleg svoje umetniške izraznosti tudi profesorica slovenščine, žena, mama, borka za pravice šibkejših in producentka, ki je na noge postavila glasbeni cikel SiTi za dobro musko. Iz hvaležnosti so se ji na spominskem večeru poklonili največji domači glasbeniki, ki si želijo njeno glasbeno zapuščino negovati naprej.

Iz nje je vedno sijala le pozitiva

''Spoznali sva se na začetku moje glasbene poti s Kataleno, Katarina je zaslužna za kar nekaj mojih dosežkov,'' je ob spominskem koncertu povedala pevka Vesna Zornik, sicer njena tesna prijateljica.

"Ona je bila tista, ki me je spodbujala k novim projektom in brez nje verjetno ne bi bilo danes toliko moje glasbe," je še dodala Zornikova.

Katarina je na glasbeno sceno stopila leta 2005 in v kratkem življenju za seboj pustila dva albuma. Leta 2011 je izšla Beležnica, pet let pozneje pa je sledil album Na drugi strani. Kot kantavtorica je bila znana po svojih iskrenih besedilih, humorju in zgodbah, ki jih piše življenje.

V spominskem koncertu se ji je poklonil tudi Tomi Meglič iz Siddharte. "Ona je imela poetičen govor, ves čas malo zasanjan, tako da ni presenečenje, da je pisala tako lepa besedila."

Glasbenik Hamo je ob Megličevih besedah še dodal, da ga je Katarina najbolj navdušila ravno s pozitivno karizmo, ki je iz nje sijala že ob vstopu v prostor.