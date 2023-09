Kaarija, čigar pravo ime je Jere Poyhonen, je svoje oboževalce nagovoril na edinstven način. V različnih jezikih, med drugim tudi v slovenščini, se je zahvalil za obisk njegovih koncertov in vso podporo, ki jo je dobil tudi po Evroviziji.

Kaj je sporočil slovenskim oboževalcem, si oglejte v spodnjem posnetku:

Poleg slovenščine se je preizkusil tudi v znanju španščine, nemščine, poljščine, švedščine, estonščine, francoščine, izraelščine, islandščine, norveščine, italijanščine, ukrajinščine, nizozemščine, grščine, turščine in celo japonščine.

Finec, ki je na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije sicer veljal za favorita, je zasedel končno drugo mesto in s 526 točkami za zmagovalko Loreen zaostal za 57 točk.

Slovencem se je priljubil predvsem zaradi prijateljstva, ki ga je stkal z Bojanom Cvjetićaninom, pevcem skupine Joker Out. Cvjetićanin je Kaarijo namreč po koncu Evrovizije obiskal v Helsinkih, kjer sta skupaj nastopila na enem izmed njegovih koncertov. Njuno prijateljstvo so številni označili za "najboljše prijateljstvo v zgodovini Evrovizije".

